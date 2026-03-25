Ziua Națională a Greciei, marcată în România: ”Independența Greciei a început pe pământ românesc”

Ambasadorul Greciei subliniază că relația dintre România și Grecia are rădăcini solide. Foto: Agerpres

Ziua Națională a Greciei este marcată, pentru al treilea an consecutiv în România, de Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene la București, alături de comunitatea elenă din țara noastră. Evenimentul readuce în prim-plan legăturile istorice profunde dintre cele două state, dar și cooperarea actuală, într-un context european în care valorile comune devin tot mai importante.

Ambasadorul Greciei subliniază că relația dintre România și Grecia are rădăcini solide, inclusiv în momentul fondator al statului elen modern, Revoluția din 1821, inițiată de pe teritoriul României, unde a activat și societatea secretă Eteria. Totodată, Excelența Sa reiterează invitația adresată românilor de a descoperi Grecia, inclusiv destinații mai puțin cunoscute.

„Este întotdeauna o sărbătoare foarte specială, Ziua Națională a Greciei în București și în România, deoarece Revoluția Greacă pentru independența Greciei a fost lansată aici, pe teritoriul românesc, la Iași, în 1821. Și, desigur, este întotdeauna o ocazie foarte specială, o ocazie importantă de a ne aminti, de a celebra și de a fi inspirați de sacrificiile trecutului pentru libertate.

Acest mesaj și această celebrare sunt întotdeauna foarte relevante. Se împlinesc, în acest an, 205 ani de la lansarea Revoluției Grecești în 1821. Și sunt, de asemenea, 200 de ani de la exodul eroic al apărătorilor unui oraș istoric din Grecia, Messolonghi, care este simbolul filhelenismului. Iar printre români sunt mulți filheleni care sunt inspirați de Byron, filhelenul și poetul britanic. Deci, este întotdeauna o ocazie foarte importantă de marcat”, a declarat Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene la București, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Diplomatul a evidențiat și importanța valorilor comune și a cooperării internaționale, în contextul actual.

„Suveranitatea, libertatea, democrația necesită efort și uneori necesită sacrificii. Și, în această eră și în acești ani recenți, am ajuns să realizăm din nou cât de important este să ne adunăm, să lucrăm împreună, țări cu mentalități similare precum Grecia și România, și aliați, și să cooperăm, și să ne ridicăm pentru a ne proteja libertatea, democrația noastră, suveranitatea noastră împotriva incursiunilor care nu sunt în conformitate cu dreptul internațional și, desigur, împotriva eforturilor de a ne submina coeziunea socială, libertatea, independența și democrația noastră”, a completat aceasta.