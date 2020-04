Zona euro a înregistrat o scădere economică istorică de 3,8% în primul trimestru al anului 2020

Primul estimat al PIB-ului din ianuarie până în martie artată o scădere de 3,8%, scădere mai bruscă decât în timpul celor mai puternice crize economice din istorie.

Printre cele mai afectate țări sunt Franța și Spania, în care coronavirusul a fost cel mai puternic răspândit. În Germania, chiar dacă șomajul a crescut, sittuația economică este stabilă, informează BBC.

The coronavirus pandemic plunged the eurozone economy into the largest contraction on record as its member countries shut businesses to contain the virus https://t.co/ZQqpQXZrMb pic.twitter.com/OyCqRWl0gi