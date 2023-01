Anul Nou Chinezesc 2023. Mihai Voropchievici: "Iepurele de Apă Negru vine ca simbol al prudenţei"

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la antena3.ro, ce aduce Anul Nou Chinezesc 2023, considerat Anul Iepurelui de Apă Negru.

Sursa foto: antena3.ro | Profimedia Images

Avem 2023, unde 2 şi 3, în numerologia chineză, sunt ani de apă. Ei au notaţia M A L F P, adică Metal, Apă, Lemn, Foc şi Pământ. Au grupaţi câte doi ani. Sunt cinci elemente, câte doi ani, rezultă zece. Pentru că ei pleacă de la zero.

Este anul iepurelui de apă negru pentru că elementul apă în zodiacul chinezesc e considerat cu non-culoarea negru, dar asta nu înseamnă că iepurele, dacă e negru, nu este simpatic, drăgălaş.

Chinezii, din ce acceptă cel mai mult, iepurele e pe primul plan şi maimuţa că ştie să se descurce. Sunt două animale favorite.

Minunea de iepuraş vine ca simbol al prudenţei. Nu vom fi îndemnaţi să facem investiţii, să scoatem banii de la bancă, să cumpărăm ultimul tip de maşină sau apartament. Te sfătuieşte să aştepţi anul următor. Anul acesta este an de economie, de prudenţă, de cumpătare. Pentru că iepurele ştie cum să se descurce şi cum să se plieze. E un animal norocos. Iepurele vine şi protejează casa şi familia şi are un rol important în toată comunitatea noastră şi are o viaţă socială foarte bogată.

În 2023, Iepurele ne îndeamnă să fim atenţi cu tot ce avem şi să ne organizăm bine la locul de muncă, să ne protejăm interesele şi finanţele pentru a ne putea păstra câştigurile.

Anul nu aduce şanse extraordinar de spectaculoase, dar sunt ocazii care vin pe zone, pe tronsoane. Dacă ai fost pe fază, ai pus gheara pe ocazie. Ne îndeamnă să fim atenţi la toate oportunităţile care apar în jurul nostru.

Iepurele e apreciat de chinezi pentru că e familist, bun organizator, iubitor de copii, muncitor, echilibrat, gospodar şi iubitor de lucruri fine şi de calitate.

Anul acesta, comparativ cu anul trecut, cel al Tigrului, în care au fost războaie, certuri, scandal, totul a fost pe tensiune, pe spaimă şi foc, Iepurele se dovedeşte a fi un bun diplomat în acest an şi caută, pe cât e posibil, acolo unde e ceartă, discordie, să vină să reunească, să explice şi să le fie alături tuturor oamenilor.

Iepurele e o persoană calmă, plină de idei şi resurse nebănuite, care descurcă multe situaţii dificile. Iepurele e atât de fin şi de diplomat încât, dacă i-ai făcut un rău, te lasă, te pândeşte şi te atacă cu atâta diplomaţie de nici nu şti ce te-a lovit.

Iepurele preferă liniştea şi pacea şi se descurcă bine din punct de vedere financiar. Chinezii speră ca Iepurele să aducă, în primul rând, multă pace şi linişte în toată lumea. Să aducă o soluţie pentru cei care au pierdut foarte mulţi bani în anii precedenţi.

Dar Iepurele e asociat şi cu o stare de sănătate bună pentru că el ocroteşte familia şi e aducător de dragoste. Un fel de dragoste mai elevată, mai spirituală. Deci, anul acesta nu vine cu aventuri.

Ştie să se adapteze la vremurile dificile, la situaţiile conflictuale şi cum să îşi protejeze avuţia, dar şi familia. Unde discuţi despre Iepure, chinezul va vorbi de un an bun pentru familia lui.

Pe de altă parte, e un an bun, binecuvântat, pentru cei care nu au copii şi îşi doresc copii. E un an cu fertilitate şi belşug ca la iepure. Anul acesta, natalitatea va fi mai bună decât cea de anul trecut.

Elementul 3 de la finalul anului 2023 este asociat cu feminitatea, cu tot ce înseamnă accent pe creaţie, imaginaţie, frumuseţe, estetică, dezvoltarea artelor şi a ştiinţelor umaniste. Vor apărea artişti noi, piese noi, interpretări noi, tot ce înseamnă creativitate e la cote înalte.

Anul acesta vom vedea oameni mai eleganţi, femei mai frumoase şi cu dorinţa de a ieşi în evidenţă.

Iepurele vrea ca anul să fie prosper şi să ajute şi celelalte zodii din zodiacul chinezesc.