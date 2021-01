Ce îţi rezervă destinul în 2021 în funcţie de anul personal. Cum se calculează anul personal

Luăm de bază trei repere pentru a şti ce ne aşteaptă în acest an. Primul reper, care este cunoscut de toată lumea, 2021 înseamnă 2+2=4, 4+1=5.

An universal 5. Deci, număr impar. Toate persoanele ale căror număr de destin este 1, 3, 5, 7, 9. Toate cifrele impare. Bunăstarea există prin excelenţă sau prin excedent pentru cei care au destine impare.

Dar Dumnezeu, cum este El împăciuitor şi bun la suflet, nu îi lasă şi pe cei cu 2, 4, 6, 8 - cifre de destin să fie în suferinţă şi atunci li se oferă posibilitatea să afle fiecare şi ăsta e marcajul total.

Anul personal, adică îţi aduci ziua de naştere cu luna de naştere şi cu 5, care este anul 2021.

Deci dacă eşti născut pe 2 ianuarie este 2+1=3, 3+5 de anul ăsta este 8. Opt înseamnă poziţie socială, recunoaştere, recompensăa celor şapte ani precedenţi munciţi şi despre bani.

Horoscop numerologic 2021, cu Mihai Voropchievici

Luaţi-vă de bază anul personal şi adunaţi ziua de naştere cu luna şi cu anul actual, adică cu 5. Luăm spre exemplu nişte cifre mai grele, 12.11 (12 noiembrie).

Ai 1+2=3, 3+2=5, 5 şi cu 5 e 10. Are an 1 personal. Asta înseamnă că e cel mai favorizat dintre toţi ai căror ani personali sunt de la doi la nouă. De ce? Pentru că 1 înseamnă noi începuturi, promovare.

Anul personal 1 - Cei care au acest an personal intră pe o paritate extraordinară. În primul rând, anul este număr impar, ei au 1 număr impar. Dar 1 este cifra care te duce la lider. Te face puţin mai egoist, dar independent şi individualist. În plan personal, cei cu 1 an personal trebuie să dea dovadă de un curaj nebun şi să îşi propună nişte lucruri chiar dacă li se par utopice, că au cerut prea mult. Pentru că energia anului vine şi îţi oferă acele lucruri de care ai nevoie. An 1 înseamnă promovare, dar şi schimbare, că ai venit după an 9 şi acum începe o nouă viaţă. În plan profesional, schimbi locul de muncă cu unul mai bun, în plan relaţional poate să intre o persoană în viaţa ta, pentru cei singuri, de care să îţi legi viitorul. La sănătate, fiind un an foarte alerg, e o singură atenţionare: atenţie la inimă şi la circulaţia sângelui. Pe plan financiar, automat dacă tu porneşti afacerea, tu ai gândit-o, tu execuţi, cine să câştige banii? Tu! Şi există un secret: cum începi în anul 1 personal, aşa vei merge nouă ani.

Anul personal 2 - Sunt cei care nu pot lucra singuri. Ei au nevoie de o asociere, de un parteneriat. Toate reuşitele lor nu vine decât pe parteneriate. Dar fiind în contradicţie cu vibraţia anului, anul se împarte în două: tensiune sau armonie, relaţii benefice sau ruptură. Ele vin cu forţa lor şi întotdeauna după un an bun trebuie să vină unul mai puţin bun. Dar asta nu înseamnă că 2021 va fi un an mai puţin bun. Aici există posibilitatea pentru cuplurile stabile, care nu au avut disensiuni acum 2 sau acum 4 ani, ca acel cuplu să meargă mai departe în armonie şi bună înţelegere. Pentru cuplurile care şi anul trecut au avut show-uri, e bătut în cuie - ruptură, divorţ. Nu mai există cale de conciliere. Sănătatea întotdeauna este sub stare de atenţionare într-un an personal 2. Tot ce înseamnă an 2 personal te face mai sensibil din toate punctele de vedere. Este anul în care nu acceptaţi sfaturi de la rude apropiate pentru că sunt tendenţioase.

Anul personal 3 - Liber la distracţie. Inima zburdă, eşti vesel. Ai bani, pentru că ai muncit anul 1, anul 2, ai ceva rezerve. Tendinţa este să golăneşti. În sensul bun al cuvântului. O excursie, mai multe excursii. Călătorii şi distracţie la ordinea zilei. Cunoaşterea unor persoane noi care, dacă intră în viaţa ta, îţi vor fi de folos foarte mulţi ani de acum înainte. E anul legărilor de prietenii, dar şi cernerea prieteniilor. E an de golăneală pentru că e an de flirturi. Sunt aventuri amoroase fără număr. Dar nimic serios. Găseşte partenere cu C, L şi U. Cei cu aceste litere sunt firi vesele, iar ei se pliază cel mai bine pe o încărcătură a anului personal 3. Aveţi grijă, din când în când mai opriţi-vă din tumultul acesta, vedeţi unde aţi ajuns, în ce situaţie sunteţi, controlaţi-vă portofelul şi măsuraţi-vă diametrul. Atenţie la neatenţie! Este un an de catastrofă financiară, dar şi de depunere de kilograme.

Anul personal 4 - Cifră pară, cifră mai restrictivă. Un an personal 4 este un an cu multă muncă, cu multe restricţii. Prima jumătate a anului trebuie să fii răbdător, să rezişti unor condiţionări şi unor interdicţii. Nu ţi le faci tu interdicţiile, sunt de aşa natură că acolo unde te duci nu poţi să rezolvi nişte lucruri. O probă de încercare. Deci, trebuie să fii încăpăţânat şi să rezolvi. Lipsa banilor este secretul anului personal 4. E o atenţionare foarte serioasă. Strângeţi din dinţi şase luni, construiţi ceva şi în următoarele şase veţi primi recompensa eforturilor depuse. E o atenţionare pentru toţi cei care nu au trecut în ultima perioadă pe la control medical. Mai ales pentru vârstnici. Într-un an patru, relaţia pe care aţi făcut-o într-un an anterior şi sunteţi necăsătoriţi şi aţi păstra relaţia, vine peste voi şi puteţi face o uniune, chiar dacă nu aveţi bani.

Anul personal 5 - An personal 5 cu an universal 5, eşti pe cai mari. Cel mai mare din parcare. Anul ăsta îşi văd visul împlinit. Ai şi bani, ai şi posibilităţi, ai şi dorinţa sufletului. Eşti plin de energie, eşti prietenos. Consumul în exces, pentru că 5 este o cifră a adicţiilor, poate dăuna. În primul rând, acum este marea hoinăreală, caută să îşi găsească o amantă. Şi el, şi ea. Este un an de amantlâc. Dacă sunt şi politicieni, schimbă partidul. Un an în care ai toate posibilităţile să ţi-l faci fericit. Atenţie totuşi pentru că accidentele sunt în floare.

Anul personal 6 - Casă, familie, zugrăvit, schimbat mobilă. Investiţii masive în lucruri de folosinţă îndelungată sau dacă nu de patrimoniu. Dar cu atenţionare pe sănătate. Atenţionare pe tot ce înseamnă sfera familiei, a rudelor apropiate, a familiei tale şi familia lărgită. E posibil ca tu să ai probleme de sănătate şi unul din membrii familiei să îţi fie la capăt toată ziua să te ajute să îţi revii. Dar la fel de bine se poate îmbolnăvi cineva apropiat. E o reciprocitate triplă în a acorda ajutor în situaţii de sănătate. Legături care scârţâie de mai mult timp, se rup. E an de ruptură. Întotdeauna anii pari personali sunt ani cu atenţionare pe căsnicie. Dacă aţi fost corecţi, mergeţi înainte. Dar dacă aţi făcut năzdrăvănii, pregătiţi-vă pentru reversul medaliei. Bani sunt, pentru că atunci când ajungi la un an personal 6, ai trecut prin cinci ani, ai acumulat.

Anul personal 7 - Este un pic şifonabil, relaţiile cu cei din jur pot să fie tensionate. Pentru că este primul an de tras linie şi făcut bilanţ pe cei şase ani anteriori. Este anul când eşti tu cu tine şi cu Dumnezeu. Mai introvertit, mai liniştit. Mai retras, mai detaşat. Anul ăsta este an care rezolvă totul numai intuitiv. Dar sunt cu două şanse, posibilităţi de câştig nesperat a unor sume destul de mari în toamnă, la loterie. Şansa nesperată de a primi două oferte de serviciu, una mai bună ca cealaltă. Secretul anului personal 7: nu încercaţi să vă însinguraţi, să nu vă retrageţi să pierdeţi contactul cu masele pentru că aveţi mari şanse să cădeţi în depresie.

Anul personal 8 - E an vesel, iar 8 e cifra banilor. Avem de toate, facem afaceri profitabile. Am muncit şapte ani pentru o poziţie, iar acum am dobândit-o. Tot ce e legat de financiar este în prim-plan. Ne preocupăm în primul rând să facem afaceri, să investim, să cumpărăm, să avem în casă. Dar, atenţie unde vă depozitaţi valorile, cui vorbiţi, cui vă lăudaţi unde ţineţi bani sau bijuterii pentru că este un an în care este foarte uşor să fiţi deposedat de ele. Este posibilitatea de a fi furat. Pe sănătate este risc de operaţii, de răniri, de intervenţii chirurgicale. Proba de încercare într-un an personal 8 este un anunţ că cineva a murit.

Anul personal 9 - Ai ajuns la finalul unui ciclu. Tragem linie, adunăm, vedem ce s-a întâmplat. Este bilanţul cel mare, după nouă ani în care practic trebuie să definitivezi tot ce ai început. Nu ai voie să intri în anul personal următor, care este anul 1, cu datorii din anul ăsta. Ai prieteni care te-au supărat? La revedere. Ai lucruri inutile în casă cu energii negative? Out. Într-un an nouă te debarasezi de tot ce e neplăcut, îţi pregăteşti terenul pentru anul următor şi nu faci nimic nou. Nu începi nimic nou. Nu începe o afacere pentru că vei pierde, nu te căsători pentru că nu va merge. Într-un an personal 9 nu se începe nimic. Sănătatea într-un an 9 este cu atenţionare pentru anii precedenţi în care ai neglijat-o.