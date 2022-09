Cum ne schimbă destinul ciclul de 9 ani din viaţa noastră, cu Mihai Voropchievici: "Este anul în care dragostea zburdă şi inima cere"

"Sunt trei cicluri distincte. De 7 ani, de 9 ani, şi cele de 12 ani. Cele de 12 sunt mai speciale.

Trecem prin nou etape diferite. Pentru a afla anul personal, adunăm ziua cu luna noastră de naştere şi cu anul în care ne aflăm.

Dacă adunând rezultă 28, eşti în an personal 1. 2+8 = 10. Reducem la o cifră, care va fi 1. Deci, eşti în an personal 1.

Eşti la începutul ciclului de 1. Fiecare ciclu este ca şi cum ai intra într-o nouă viaţă.", a spus numerologul Mihai Voropchievici, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 1

Anul 1 îţi dă o doză de energie fantastică. Îţi dă curaj, iar acest curaj cu energia aduc schimbare. 1 înseamnă a progresa. Înseamnă a demara o afacere, a acţiona. E un an bun pentru noi începuturi. Pleci prost, 9 ani îţi merge prost. Trebuie să fim atenţi la decizii. Anul 1 îţi dă stimulul de a depăşi orice obstacol. E bine să schimbi un loc de muncă. E bine să schimbi o locuinţă. Toate dorinţele se împlinesc. Forţa Universului vă sprijină. Este un an în care e bine să cunoşti pe cineva.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 2

Anul emoţiilor. Doi înseamnă parteneriat. Este un an bun pentru căsătorii. Este un an bun pentru a schimba un loc de muncă. Ai mai multe ocazii aici. Poţi să faci şi încercări, dar prioritatea este să echilibrezi relaţiile din viaţa dumneavoastră. Problemele sunt în anul 2. Atenţie la prietenii falşi. Orice probleme mai vechi, ar fi bine să fie monitorizate.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 3

Anul trei trebuie să fie ocupat de cunoaştere. De avansare prin şcoală, prin lectură. Este un an de studiu şi cercetare. Anul 3 îţi dă putere financiară. Cunoaştem oameni şi facem loc unor oameni noi. Grijă mare cât mâncaţi şi cheltuiţi. Dorinţa de a cheltui este nesăbuită. Dorinţa de a mânca este mare, iar asta aduce kilograme în plus. Este bun şi pentru aventuri.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 4

Este unul dintre cei mai grei ani. Este anul cu multe lipsuri. Este anul când te pregăteşti ca om. Înveţi cum să-ţi culegi banii. Este importantă stabilitatea. Nu ai bani disponibili. Sănătatea trebuie monitorizată. Este anul când munca multă îţi uzează sistemul muscular.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 5

Este an de mijloc. Este anul de echilibru. Este anul care te ţine în balans. Este anul şi cel mai plăcut. E timpul să faci schimbări, care să-ţi aducă satisfacţie. Totul funcţionează pe intuiţie. Nu ai voie să pierzi oportunităţile în acest an. Este foarte important să nu îţi pierzi stima de sine.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 6

Dragostea zburdă, inima cere. Vrei, îţi doreşti. Este anul în care te poţi căsători. Îţi găseşti sufletul pereche. Este anul căsătoriilor şi la fel de bine şi anul divorţurilor. Este anul în care construieşti totul cu dragoste. Este anul cu atenţionare de sănătate.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 7

Anul 7 este un an dur. Este un an de evoluţie. Este anul în care ne putem afirma foarte mult. 7 este anul necunoscutelor. Totodată, 7 este an de noroc. În toamnă, sunt şanse mari să se câştige la jocurile de noroc. La fel de bine, este un am fantastic de bun de a alege din două opţiuni, pe cea mai bună.

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 8

În anul 8, vorbim de mulţi bani. Este anul în care culegem roadele celor 7 ani anteriori. Acum începem să strângem. Este anul în care componenţa financiară este importantă. E la fel de bine, un an de a investi în ceva benefic, dar după o analiză minuţioasă. Este şi un an în care trebuie să ne protejăm bogăţia. Orice divorţ se lasă foarte urât. Mare atenţie!

Ciclul de 9 ani din viaţa noastră, pentru cifra 9

Aici ne tragem sufletul. Aici este bilanţul total. Primul gând este hai să construim ceva. În acest an, ne odihnim, dar nu începem nimic nou. Este anul de pauză. Când ajungi în an 9, verifici fiecare bănuţ. Deci, nu începem nimic nou. Este eşec din prima.