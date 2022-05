Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici: "Nu există zodie să nu aibă şi o latură negativă"

Dacă e să luăm ca tipologie de reuşită, de ascensiune, de expansiune, dar şi ca distrugere, pentru că una e să cucereşti şi alta e să distrugi şi să impui ca toţi să fie născuţi în zodia Berbec şi cu acelaşi sânge, cu aceeaşi formă, să fie toţi blonzi şi cu ochi albaştri. Din dictatori apar şi în zodia Peşti, şi în zodia Vărsător.

Uitaţi-vă la ce zodie a fost Ceauşescu, ce zodie a fost Stalin. Există acele excepţii pe care Universul, la o anumită perioadă, le scoate în viaţă. E tot ca o karmă pentru omenire, e tot o karmă pe care trebuie să o împlineşti, să o treci, să o duci mai departe.

În zona Japoniei şi Chinei sunt cele mai grele karme din omenire. Nu există, din 12 zodii, să nu fie una care să aibă şi o latură negativă, ceva care să distrugă.

Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Berbecii vor să fie primii, vor acţiune, vor recunoaştere şi vor să aibă, să fie. Are perseverenţă, are curajul. Au forţa aceea de a depăşi momentul de criză şi de a se arunca cu capul în gard.

Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Taurul este prin perseverenţă, prin dorinţa de posesiuni, de bogăţii, de a avea, în ce sens, să le deţină ca să poată să controleze tot, să nu aibă alţii. Mania bogăţiei este fantastic de puternică. Are stabilitate, are forţă fizică, încăpăţânare, are şi perseverenţa de a obţine.

Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Cu Leul este prăpăd. Leul instituie o regulă clară: toată lumea face ca mine. Eu sunt regele junglei. Dacă ai călcat strâmb, te-am mâncat. Cel mai mare defect este orgoliul.

Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Săgetătorii sunt şi energici, şi intuitivi, dar şi dovedesc multă suspiciune. Este hotărât şi ştie să îşi urmeze ţelul până îl duce la îndeplinire.

Dictatorii zodiacului, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Capricornii au perseverenţă, au tenacitate, au toate calităţile multor zodii. Nu amestecă niciodată familia cu profesia. Sunt pe cât de buni prieteni, pe atât de aprigi duşmani. Responsabilitatea, profesionalismul şi tenacitatea Capricornului a făcut ca să ştii de frică şi să te subjugi la nişte sarcini pe care ţi le trasează.