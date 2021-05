Cum iubește fiecare femeie în funcţie de zodie, horoscop cu Lidia Fecioru

Fiecare femeie este unică în felul ei și are un farmec aparte de care se bucură sufletul ei pereche. Lidia Fecioru a dezvăluit la ”Adevăruri ascunse” cum anume iubește fiecare nativă a zodiacului.

Berbec – Este sotia rival. Barbatul se lupta cu ea in casa. Are nevoie de un om foarte puternic in viata, ca sa tina piept furtunilor din ea. Sotul trebuie sa fie barbat cu ea. Cand gaseste asa un partener se casatoreste cu el imediat.

Taur – Este sotia motivator. Se casatoreste cu barbati draguti, amuzanti, pentru ca sunt mai distractive. Nu le plac barbatii care sunt terchea-berchea, ci cei de succes. Ii va toca creierii metodic barbatului.

Gemeni – Este femeia oglinda. E plina de misticism. E secretoasa, dar si periculoasa. Stie sigur ce ales sa isi ia, dar nu ii va arata fata adevarata. Un barbat foarte rezistent poate fi fericit cu aceasta femeie. De multe ori, e parasita de partener, pentru ca incearca sa le controleze viata.

Rac – Este femeia ideala. Trebuie sa le convingi sa se marite. Sotul va avea un intreg arsenal – o femeie, frumoasa, desteapta, amanta si buna gospodina. Familia pentru ea este cel mai important.

Leu – Este femeia printesa. Nu se casatoreste decat cu un barbat care sa ii puna lumea la picioare. Trebuie sa ii arunce blanuri si cuvinte frumoase la picioare. Barbatul trebuie sa ii dea tot ce are nevoie.

Fecioara -Sotia desteapta. Poti vorbi orice cu ea. Iti da sfaturi intelepte. E buna si ca sotie si ca bun prieten. Din egoism, nu prea isi lasa sotul sa aiba prieteni. Sunt momente in care ataca cu metode sofisticate. Ii trece repede si stie sa isi ceara iertare.

Balanta – Este femeia pisica. Este draguta, finuta. Nu prea rea treaba cu gospodaria, e cu munca intelectuala. Fara ea, casa e pustie. Ea da sens casei si familiei. Simte nevoia de afectiune.

Scorpion – E ca o vrajitoare. Ea poate suci de cap pe orice barbat, daca el se va comporta foarte bine cu ea, ea ii va proroci intr-un fel sa fie bogat si de succes. Ea frumoasa si desteapta. Si barbatul ei trebuie sa fie puternic si carsimatic.

Sagetator – Ca un camarad de lupta. Se duce cu tine si in apa si in foc. Isi cauta barbatul la spatele caruia poate sa stea. De multe ori sa ai succes cu aceasta femeie trebuie sa ai arsenal pentru a-i alunga potentialii pretendenti.

Capricorn – Este femeia cu principii. Are mereu o idee clara pentru ce trebuie sa faca, cu cine trebuie sa se casatoreasca si ce sa aduca barbatul in familie. Crede de multe ori ca dragostea e o prostie. Nu se va casatori pripit. Este foarte atenta si selectiva.

Varsator – Femeia distractiei. Ii place spectacolul. Este femeia care nu prea are treaba cu gospodaria. Viata de familie ar trebui sa fie plina de distractie. Sotul nu va fi plictisit cu ea.

Pesti – Sotia actrita. Nu te plictisesti cu ea, isi face tot felul de mistere si asteapta ca iubitul sa le ghiceasca. E sensibila si doreste ca barbatul ei sa fie ca un zid de piatra. Este sotie pentru o viata. Daca nu gaseste un prieten in sot, pleaca!

