Oglinda spartă, superstiţii cu Mihai Voropchievici: "În fiecare superstiţie există un sâmbure de adevăr"

O ştiam de mult timp, dar până nu s-a verficiat, până nu am avut eu nişte certitudini, nu am crezut. Oglinda are două funcţii: să ne arate nouă chipul, să ne oglindim şi tototdată este un portal pentru lumea cealaltă.

Pentru partea nevăzută, cea paralelă care este cu noi. Este un adjuvant pentru cei care încearcă şi vor să vadă, mai ales pentru femeile care vor să îşi vadă ursitul, la miezul nopţii să mănânce un măr şi să îşi pieptene părul în faţa oglinzii, la lumina unei lumânări.

Şi atunci, în acest portal, se va arăta, pentru cele necăsătorite sau pentru cele care îşi doresc un alt partener, îi va apărea chipul partenerului. Doar că trebuie să ai forţă şi putere pentru că cine ştie ce poate apărea acolo.

Oglinda ascunde nişte taine fantastice, iar asta cu ghinionul şi necazul şi probleme pe care le aduce, eu am verificat-o pe propria persoană în 1985. Când am ieşit de la muncă, am luat prosopul şi a zburat oglinda, cu faţa în jos, exact fără niciun ciob, s-a spart în trei bucăţi egale, în triunghi.

În secunda următoare, e clar. E un semn că cineva din familie va muri. Asta a fost în iulie şi în septembrie a murit mama. Apoi, după alte trei luni, a murit tata. Şi aproape de trei luni, a murit şi soacră-mea. Trei decese în mai puţin de un an. De trei ori trei. Cum s-a spart oglinda.

Superstiţii despre oglinda spartă, cu Mihai Voropchievici

Mie mi-a întărit superstiţia asta ca ceva care e adevărat. Superstiţiile sunt nişte lucruri verificate de alte, preluate de sceptici şi difuzate pentru toată lumea. Dar sunt lucruri verificate.

În fiecare superstiţie există un sâmbure de adevăr şi nu putem să îl contestăm. Cine vrea să îl conteste, e treaba lui, dar trebuie să vină cu argumente.

Când o oglindă s-a spart în multe cioburi, alea sunt mărunţişuri iminente, necazuri mărunte ale vieţii şi le poţi rezolva.

Trebuie să ne gândim că toate aceste minuni sunt verificate de mii de ani.

În momentul în care ambii parteneri s-au uitat în oglindă, asta semnifică o poză de nuntă. Există o uniune.

Nu vă uitaţi în ochii voştri în oglindă! Nu este o superstiţie, asta reprezintă o transmisie de unde cu reflexie şi îţi vin din partea cealaltă alte lucruri. Şi dacă te uiţi cu ambii ochi în ochiul tău drept din oglindă. Altfel vei rămâne fără toată energia. Nu vă jucaţi cu astea.

Când într-o casă este un decedat, e bine să acoperi oglinzile. Pentru că sufletul trece, prin portal, în partea cealaltă şi apoi când trece el va fi omniprezent şi te bântuie timp de 40 de zile. Adică, se întâmplă nişte lucruri pe care nu le poţi explica, sunt peste puterea noastră.

Sunt numai nişte energii, iar omul este energie şi când trece în nefiinţă, dar este un alt tip de energie şi este mult mai benefică şi toţi tindem către această energie benefică.

Chiar dacă spargem o oglindă şi îngropăm cioburile, nu funcţionează. Să nu aveţi niciodată o oglindă spartă sau ciobită în casă. Pentru nimic în lume!

