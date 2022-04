Semne prin care îţi dai seama dacă eşti minţit, cu Lidia Fecioru: "Nu-l poate ascunde sub nicio formă"

"Întotdeauna trebuie să observăm postura. Persoanele care mint îşi închid corpul, mâinile, deci tot ce înseamnă comunicare.

Când omul începe să te mintă va tuşi. Are nişte ticuri. Atunci când vorbeşte cu tine, duce mâna la nas. Vârful nasului are o legătură foarte strânsă cu creierul. Este un gest involuntar. Nu-l poate ascunde sub nicio formă.

Contactul vizual. Mincinoşii nu se uită în ochii persoanei pe care o minte. Unii manipulatori se pot uita, dar se uită prin tine. Nu te vede", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sâmbătă în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Semne prin care îţi dai seama dacă eşti minţit, cu Lidia Fecioru

"De obicei, persoanele care mint vor încerca să păcălească interlocutorul. Vor să pară mai calmi decât sunt. Au antrenament. Adesea, îşi vor ţine mâinile pe lângă corp.

Se vor aşeza extrem de uşor. Vor vorbi încet. Acest comportament poate fi un mare indicator al lipsei de sinceritate.

Trebuie să fii atent la poveste. Odată spune ceva, apoi altceva şi tot aşa. Au întreruperi. Dacă îi pui o intrebare legat de ce spune, nu va relua. Nu mai stie. Pierde firul.

Unii se apropie de tine ca să te convingă mai bine. Unii folosesc tactici pentru a redirecţiona atenţia.

Pe alţii îi trădează mişcarea capului. El caută să te deruteze. Încearcă să ascundă minciuna.

Cei care râd atunci când sunt întrebaţi, nu vor pur şi simplu să spună. Nu neapărat că ei mint.

Cei care pun mâna la ureche se simt inconfortabil. Îşi caută logica. Cel mai bine este să mizăm pe ceea ce ne spune intuiţia", mai spune bioenergoterapeutul.