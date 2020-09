Candidata PNL USR-PLUS la Sectorul 4: ”Mă filează mafioții! Voi face o plângere penală”

Jurnaliștii de la Gândul care au publicat înregistrările mai spun că Simona Spătaru s-a urcat de mai multe ori băută la volan. Candidata PNL USR-PLUS la Sectorul 4 a reacționat duminică, la Antena 3, în cadrul emisiunii News Magazine.

În imaginile publicate de Gândul, candidata PNL USR-PLUS la Primăria Sectorului 4 este surprinsă de două ori luna trecută în timp ce consumă alcool la o terasă, apoi, spun jurnaliștii, Simona Spătaru s-a urcat la volan. Jurnaliștii de la Gândul spun că avocata de 41 de ani a încălcat în mod repetat regulile de circulație.

O filmare de pe 18 august arată cum mașina acesteia întoarce pe linia continuă, apoi pe 9, 10 și 11 septembrie mașină a fost filmată trecând pe roșu. În alte filmări, autoturismul candidatei la Primăria Sectorului 4 e surprins când intră pe interzis, dar și când e parcat pe o trecere de pietoni.

Simona Spătaru spune că este vorba despre un ”colaj absolut murdar de poze și filmulețe”. ”E o mașină a familiei, dar constat că mafioții Danei Budeanu mă filează de teamă că pierde Băluță alegerile. Așa ceva nu o să mai accept, mie nu îmi este teamă de ei”, a declarat Simona Spătaru, candidat PNL USR-PLUS la Primăria Sectorului 4.

Simona Spătaru: Voi face o plângere penală pentru asta!

”Eu la volan nu urc băută”, a precizat Simona Spătaru.

Candidata PNL USR-PLUS la Sectorul 4: ”Mă filează mafioții!”

”Eu pe roșu nu am trecut, am verificat filmulețele și sunt imagini care nu arată în nicio clipa că am trecut pe roșu, fie că conduc eu sau altcineva din familia. Este un trucaj marca Budeanu”, a acuzat Simona Spătaru.

”În mod ilegal am fost filmată și se folosesc acum imagini după două luni de zile, însă dacă urmăriți cu atenție sunt imagini dintr-o viață normală. Sunt un om normal, sunt o femeie normală, am fost azi la piață, am făcut o supă pentru copii și constat că sunt astfel de mizerii vehiculate. Nu o să permit aceste lucruri”, a adăugat ea.