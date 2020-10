Călin Popescu Tăriceanu demisionează din ALDE, partidul pe care l-a înfiinţat. Motivul are legătură cu alegerile

Tăriceanu explicat gestul său în contextul în care PRO România şi ALDE au decis să fuzioneze iar fostul lider ALDE urmează să candideze pe listele PRO România pentru un nou mandat parlamentar.

"În momentul în care am decis în structurile statutare ALDE că facem fuziunea cu PRO România, am anunţat, de asemenea, că la alegerile parlamentare mergem pe o listă comună, sub titulatura PRO România. Asta înseamnă că toţi membrii ALDE care urmează să candideze la parlamentare sub titulatura PRO România vor deveni membri PRO România, pentru a putea candida pe listele PRO România. Acest lucru e valabil inclusiv pentru mine. Pe 8 noiembrie avem congresul ALDE prin care se va decide fuziunea, în aceeaşi zi are loc congresul PRO România în care se va decide fuziunea şi, după aceea, vom funcţiona ca un singur partid", a explicat Tăriceanu."