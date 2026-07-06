Germania vrea să investească 110 miliarde de euro în Apărare, în 2027. "Nu te poţi apăra în faţa lui Putin cu un buget echilibrat"

2 minute de citit Publicat la 19:12 06 Iul 2026 Modificat la 19:12 06 Iul 2026

Planul Germaniei pentru a redeveni o forţă militară la nivel global. Foto: Getty Images

Germania ar urma să-şi majoreze cheltuielile pentru Apărare cu o treime anul viitor, un proiect de buget alocând 109,7 miliarde de euro domeniului militar în 2027, notează Euractiv. Această propunere vine înaintea summitului NATO de la Ankara, programat pentru zilele de marți și miercuri, în cadrul căruia aliaţii vor evalua progresele înregistrate în privința angajamentului asumat anul trecut de a aloca 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru infrastructura de securitate, până în anul 2035.

Bugetul propus pentru Apărare ar plasa Berlinul pe o traiectorie care i-ar permite să atingă obiectivul stabilit de alianță până în 2029, cu șase ani înaintea termenului-limită convenit în cadrul NATO.

În ansamblu, se estimează că bugetul federal va ajunge la 555,4 miliarde de euro, fiind finanțat prin îndatorare în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro, potrivit proiectului de buget consultat de Euractiv.

„Nu te poți apăra împotriva lui Putin limitându-te pur și simplu la un buget echilibrat”, a declarat duminică ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, într-un interviu pentru ARD.

Agenția Europeană de Apărare (EDA) a dezvăluit săptămâna trecută că cheltuielile pentru apărare la nivelul UE au crescut cu 20% de la an la an în 2025, ajungând la 418 miliarde de euro.

Germania depune eforturi pentru a-și restructura sectorul de apărare, alocând peste 500 de miliarde de euro pentru investiții în acest domeniu în anii următori.

Pentru anul 2025, Germania a exceptat cea mai mare parte a cheltuielilor sale de apărare de la regula constituțională a „frânei datoriei”, care limitează deficitul structural la 0,35% din PIB.

Se vor aloca şi alte 30 de miliarde de euro

Pe lângă suma de 109,7 miliarde de euro provenită din bugetul de bază, vor fi puse la dispoziție și ultimele 30 de miliarde de euro din fondul special destinat forțelor armate.

Proiectul prevede o creștere ulterioară a sumei la 153,9 miliarde de euro în 2028, 162,9 miliarde de euro în 2029 și 183,7 miliarde de euro în 2030.

În acest an, Berlinul urmează să cheltuiască 83 de miliarde de euro, la care se adaugă 25,5 miliarde de euro din fondul special.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat recent obiectivul Germaniei de a aloca 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, calificându-l drept o „realizare extraordinară”.

O sumă de aproximativ 11,6 miliarde de euro din bugetul total al Germaniei pentru anul 2027 este alocată continuării sprijinului pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei.

Proiectul de buget necesită încă aprobarea parlamentului și ar putea fi modificat de legislatori înainte de votul final, programat pentru sfârșitul acestui an.