NATO începe manevrele nucleare anuale Steadfast Noon în Italia. Participă si România

Avion F-16 cu încărcătură nucleară. Imagine de la „Steadfast Noon” 2022, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cartierul general al NATO de la Mons (Belgia) a confirmat, marţi, începerea exerciţiilor militare anuale de apărare a teritoriului Alianţei cu ajutorul armelor nucleare. La Steadfast Noon 2026, care se desfășoară până la sfârşitul săptămânii viitoare în Italia, participă forţe armate din 17 state, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Germania a desfăşurat în cadrul exerciţiilor trei avioane cu reacţie Tornado din Escadrila Tactică 33 la baza aeriană Aviano din nordul Italiei. Potrivit forţelor aeriene germane (Luftwaffe), în total vor participa zeci de militari germani.

Aeronavele Tornado sunt staţionate de obicei la baza Buechel din landul Renania-Palatinat din vestul Germaniei, unde potrivit unor informaţii neconfirmate, sunt depozitate arme nucleare americane. Acestea pot fi lansate în caz de urgenţă şi de avioane germane de vânătoare-bombardament, în cadrul aranjamentelor NATO pentru utilizarea în comun a armamentului atomic.

Şi alte baze din Italia, Belgia sau Olanda, sunt considerate situri unde Statele Unite îşi păstrează armele nucleare din Europa.

Până recent, NATO nu a dat detalii despre exerciţiul Steadfast Noon, afirmând doar că acesta are loc la o scară comparabilă cu cel de anul trecut. Atunci, alianţa a indicat că participă 2.000 de militari şi peste 70 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare de ultimă generaţie F-35 şi aeronave de supraveghere şi realimentare în zbor.

Scenariul manevrelor este secret. Potrivit unor experţi militari, exerciţiul efectuat de obicei în octombrie constă în exersarea transportului în siguranţă al armelor din depozitele subterane până la avioane şi a montării lor pe acestea. Pentru operaţiunile respective şi pentru cele ulterioare de atac se folosesc însă doar bombe de manevră, fără încărcături nucleare.

Forţele Aeriene Române au anunţat că ţara noastră participă cu trei avioane F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026.

„Participarea României contribuie la pregătirea, interoperabilitatea și coeziunea Alianței. Aeronavele F-16 românești participante au capabilități convenționale. Pe timpul exercitiului nu va fi utilizat armament nuclear”, au transmis Forțele Aeriene Române.