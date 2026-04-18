Aderarea Moldovei la UE ar face România „mult mai sigură”. Mureșan: Mai bine decât să guverneze niște pioni ai lui Vladimir Putin

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reiterat, sâmbătă, dorința Uniunii Europene de a primi în blocul comunitar atât Republica Moldova, cât și alte state candidate „cât mai rapid”. „Eu cred că, în câțiva ani, Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene”, a spus el, la Be EU cu Sabina Iosub. Mai mult, el a subliniat și că, dacă Moldova ar intra în UE, ar fi „mult mai sigur” pentru România „decât dacă la Chișinău ar guverna niște pioni ai lui Vladimir Putin”.

„Dacă dincolo de Prut este un stat, Republica Moldova, care este puternic, pro-european și se pregătește să devină stat membru al Uniunii Europene, este mult mai bine și pentru noi, România. Suntem mult mai siguri decât dacă la Chișinău ar guverna niște pioni ai lui Vladimir Putin.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană la începutul lunii martie 2022. În trei luni de zile s-a decis acordarea statutului de stat candidat pentru aderare Republicii Moldova și Ucrainei, iar într-un an și jumătate s-a luat decizia politică de începere a negocierilor. În cazul României, acești primi pași de integrare au durat peste patru ani, la finalul anilor ’90.

Ceea ce vreau să spun este că Uniunea Europeană își dorește Republica Moldova și alte state candidate în rândurile sale cât mai rapid. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, ele trebuie să îndeplinească condițiile și să implementeze reformele. Deci, când se va întâmpla, răspunsul este că depinde în primul rând de capacitatea statelor candidate de a implementa aceste reforme”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan.

El e subliniat că, personal, crede că „în câțiva ani” Republica Moldova va deveni stat membru al UE.

„Dacă în Republica Moldova, de exemplu, vom continua să avem, în următorii ani, un guvern hotărât, pro-european, care își îndeplinește angajamentele, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, sunt încrezător că, în câțiva ani, vom finaliza negocierile cu Republica Moldova.

Eu cred că, în câțiva ani, Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene. Dar dorința noastră este ca, chiar și înainte de finalizarea aderării, Republica Moldova să fie integrată în cât mai multe proiecte și programe europene, pentru ca cetățenii să simtă deja beneficiile integrării europene.

De exemplu, de la începutul anului, Republica Moldova este parte a acordului european de roaming. Cetățenii din Republica Moldova, aflați oriunde în Uniunea Europeană, pot suna acasă la aceleași tarife ca în Republica Moldova. Tot din luna ianuarie, Republica Moldova este parte a sistemului european de plăți, respectiv a sistemului bancar de plăți electronice. Astfel, cetățenii din Republica Moldova, dacă se află în Spania sau în Italia, pot transfera bani acasă cu comisioane mult mai mici decât înainte”, a subliniat el.

Mai mult, el a adăugat că există și un pachet de sprijin de 1,9 miliarde de euro.

„Am liberalizat comerțul: întreprinderile din Republica Moldova pot exporta în cantități foarte mari, iar în multe domenii chiar fără limite, către piața europeană.

Am interconectat rețelele energetice între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Există și un pachet de sprijin de 1,9 miliarde de euro. Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene un pachet de ajutor economic și financiar de 1,9 miliarde de euro pentru o perioadă de trei ani. Este o sumă mare pentru dimensiunea Republicii Moldova, un pachet asemănător Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.

Pe scurt, pas cu pas, chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova devine parte a acestor proiecte europene, care aduc beneficii concrete pentru oameni”, a adăugat el.