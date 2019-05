Be Eu. Weber: Mă aștept ca după Brexit să se intensifice discriminările în ceea ce-i privește pe românii din UK

foto: captura Antena 3

Europarlamentarul ALDE Renate Weber a afirmat sâmbătă la Antena 3 că se așteaptă ca după Brexit să se intensifice abuzurile și discriminările la adresa Românilor care lucrează în Marea Britanie.

"În acest mandat am făcut parte - și încă mai fac - din comisia de ocupare a forței de muncă, o comisie care este puternic ideologizată și în care a trebuit pentru fiecare directivă și regulament să purtăm adevărate bătălii între noi în timpul negocierilor și după aceea în negocierile cu Consiliul.

Am încercat tot timpul să țin un echilibru între ceea ce este firesc să avem în UE, adică pe de o parte vrem să susținem întreprinderile, companiile, pentru că ele sunt cele care oferă locurile de muncă în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte vrem să asigurăm o muncă decentă pentru lucrători în general.

Sigur că pe mine m-a interesat în mod deosebit ce se întâmplă și cu lucrătorii români care au ales să lucreze și în alte state membre ale UE și aici, din păcate am constatat că sunt abuzuri, sunt discriminări. Lucrurile acestea nu trebuie lăsate să se petreacă așa - ori de câte ori am fost sesizată cu asemenea situații întotdeauna am intervenit, am sesizat Comisia Europeană, în Parlamentul European am sesizat colegii, am pus pe agendă lucruri care poate altfel nu ar fi fost luate în discuție.

Și cred că acesta este un lucru care trebuie continuat pentru că eu mă aștept odată cu Brexit-ul ca astfel de situații să se intensifice la adresa românilor din Marea Britanie, nu neapărat în sensul că ar fi o politică de stat discriminatorie, dar pentru că legislația este stufoasă, este interpretabilă, atunci vrând-nevrând în interpretarea ei vor apărea abuzuri", a spus Renate Weber.