Ce va însemna pentru Republica Moldova noua facilitate europeană şi când ar putea adera la Uniunea Europeană

Republica Moldova urmează să primească un ajutor semnificativ din partea Uniunii Europene pentru pregătirea aderării acesteia la blocul comunitar. Sursa Foto: Getty Images

Republica Moldova urmează să primească un ajutor semnificativ din partea Uniunii Europene pentru pregătirea aderării acesteia la blocul comunitar. "Vorbim de aproape două miliarde de euro pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția Moldovei pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană", a spus europarlamentarul Dan Barna.

Uniunea Europeană urmează să ajute Republica Moldova cu aproape două miliarde de euro pentru pregătirea acesteia în vederea aderării la Uniunea Europeană, a anunţat europarlamentarul Dan Barna, la Be EU.

"Înainte de 2007, când România beneficia de resurse financiare din fondurile europene, acei bani europeni au contat foarte mult pentru pregătirea țării noastre. Acest lucru se întâmplă și acum pentru Republica Moldova, pentru că vorbim de aproape 2 milioane de euro pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția Moldovei pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană. A fost o negociere dură pentru acest program. Comisia a făcut o primă propunere, iar noi am reușit semnificativ, și prin poziția pe care am avut-o ca shadow raportor din partea grupului Renew, să contribuim la crearea unei majorități care a susținut cauza Republicii Moldova", a spus acesta.

Barna a subliniat faptul că s-a reuşit oferirea unui avans de 50 de milioane de euro, înainte ca Moldova să îşi pregătească propiul program pentru proiect. De asemenea, a amintit faptul că a reuşit creşterea prefinanţării, de la 7% la 20%.

"Urmează trilogul, deoarece sunt resurse, iar acestea se împart în două categorii: disponibilitatea resurselor și cât de pregătite sunt acestea pentru utilizare. Am reușit să acordăm un avans de 50 de milioane de euro înainte ca Moldova să pregătească propriul program. De asemenea, am reușit să creștem prefinanțarea de la 7% la 20%. Poate cel mai important lucru pentru România este că am reușit să introducem posibilitatea ca gazele naturale să fie acceptate ca și combustibil de tranziție până la implementarea energiei verzi regenerabile. Amendamentul stipulează că nu putem cere Moldovei nimic mai mult decât ce cerem țărilor europene. În cadrul Green Deal-ului, se prevede că, până când vor exista alternative regenerabile, pot fi folosite investiții în gaze", a adăugat Barna.

Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană "cel mai devreme în 2029, dar acest termen poate fi mai târziu".

"Acum discutăm despre perspectiva următorilor 5 ani, care este, de altfel, un interval de timp minim despre care se vorbește atunci când discutăm despre perspectiva Moldovei de a deveni membră UE. Cel mai devreme, am auzit 2029, dar acest termen poate fi mai târziu. În acești 5 ani, Moldova trebuie să se pregătească, fiind necesare aceleași reforme prin care și România a trecut", adaugă Barna.

Dan Barna este de părere că ideea de a lăsa Moldova să se descurce singură nu este realistă. Europa, împreună cu toate țările de la Baltice până la Grecia, aflate pe întregul flanc estic poate rezista doar dacă menținem solidaritatea europeană și includem și Moldova în acest proces.