România, la un pas de cele 29,2 miliarde de euro prin PNNR

România, la un pas de cele 29,2 miliarde de euro prin PNNR

Sursa foto: Antena 3

De departe evenimentul cel mai important al saptamanii in curs este aprobarea, de catre Comisia Europeana, a Planului National al Romaniei de Redresare si Rezilienta. 29,2 miliarde de euro vor veni in tara noastra pentru investitii in diverse domenii: transporturi, sanatate, digitalizare, economie verde.