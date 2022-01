Cristian Bușoi a fost reales în funcția de președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European 

Le mulțumesc colegilor mei pentru votul de astăzi și reconfirmarea mea ca președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European. Felicitări celor patru vicepreședinți, aleși tot astăzi: Zdzisław Krasnodebski (ECR), Morten Petersen (Renew), Patrizia Toia (S&D) și Lina Galvez Munoz (S&D). Ne aflăm la jumătatea acestei legislaturi, cu provocări importante, pe care le-am abordat împreună cu succes. În ciuda pandemiei, am reușit să mergem mai departe și să obținem rezultate concrete în toate domeniile care sunt în responsabilitatea Comisiei noastre: industrie, cercetare și inovare, energie, TIC și spațiu. Am închis dosare foarte importante în cadrul noului Cadru Financiar Multianual: Orizont Europa, Europa Digitală, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Spațial al UE și lucrăm cu intensitate maximă pentru reducerea impactului creșterii prețurilor la energie și pentru Programul Fit for 55. Îi asigur pe colegii mei că voi rămâne la fel de implicat și dedicat muncii mele, pentru ca deciziile pe care le luăm în Comisia ITRE să fie strict în beneficiul cetățenilor și al Uniunii Europene. #ITRE #România #UE