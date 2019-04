Eugen Tomac candidat PMP la europarlamentare: Trebuie să milităm pentru mai multă integrare

Președintele PMP, Eugen Tomac, candidat la europarlamentare din partea PMP, a fost invitatul Sabinei Iosub la Be EU LIVE.

”În interiorul UE este un inamic destul de serios. Jocul politicienilor populiști a creat foarte multe victime. Trebuie să milităm pe mai multă integrare. Uniunea a oferit multe resurse pe diverse programe. UE a reușit să stabilească pacea. Avem o calitate a vieții mult mai ridicată. Politicile trebuie să fie mult mai aplicate și mult mai îndreptate spre cetățeni.”, a spus Eugen Tomac.

Despre scandalul alimentelor cu dublu standard de calitate.

”Uniunea Europeană înseamnă și un set de valori. Acestea sunt temelie pentru Uniunea Europeană. În estul Europei acuzațiile sunt luate cu lejeritate. Aici se confundă instituția cu persoana. Trebuie să percepem totul corect. Diferențele sunt încă mari și se simt.”, a adăugat Tomac.

Ce veți schimba dacă ajungeți europarlamentar

”Trebuie să renunțăm în a spune că cineva ne vrea răul. Noi avem obiective extrem de importante și în interiorul Uniunii și în exteriorul ei, în imediata vecinătate. Trebuie să ne zbatem pentru românii noștri. Și trebuie să știm să fructificăm totul. Chestiunile ce țin de infrastructură și educație, sunt lucruri esențiale ce ține de nivelul și calitatea vieții. Voi ține cont de tot. Eu am experiență. Am vizitat foarte multe guverne unde se află un număr mare de români. Sunt peste 200 de mii de români afectați de Brexit. E nevoie de dialog direct. Trebuie pusă presiune pe aceste guverne să respecte Tratatul de la Lisabona. Îmi voi pune la dispoziție întreaga mea experiență.

Am multe obiective. Am prezentat doar cele legate de experiență. Avem faorte mulți români discriminați în Ucraina. Rolul nostru e foarte important în ceea ce privește apărarea drepturilor românilor”, a susținut Tomac.

Care e calea cea mai scurtă pentru ca Republica Moldova să ajungă în UE? Aderare sau Unire? Care este principalul obstacol?

”Bruxelles nu are o cale de mijloc în această problemă. Rusia nu dorește ca Moldova să adereze la Uniunea Europeană și planul UE pentru extindere s-a oprit la Prut. Ce putem noi sp facem și ce am început este să oferim cetățenie română moldovenilor, iar așa vor deveni parte a Uniunii Europene. Noi am început acest proces. Și suntem pregătiți oricând să vorbim cu molodvenii despre unire, când va veni momentul. Momentan, vom oferi această cetățenie română, iar pe această temă putem milita noi PMP în interiorul Uniunii europene” a mai spus liderul PMP.

Problema migrației

”Uniunea Europeană nu reușește să transmită mesajele foarte convingător. E un uriaș dezavantaj acest lucru. Chestiunile trebuie abordate din această perspectivă și aici mă refer la faptul că trebuie să rezolvăm totul de la sursă. Europa e atractivă pentru imigranți. Vrea cineva să vină aici, trebuie să se adapteze. Nu este necesar să vină cu modul lui de viață. Imigranții care seamănă ură în Europa vin cu probleme greu de gestionat”, a conchis Tomac.

