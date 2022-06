Europarlamentarul Dragoş Pîslaru: "Ucraina are un plan impresionant pentru reconstrucţia ţării"

"Acum mai bine de o lună am avut această iniţiativă de a lua legătura cu ministra Politicilor Sociale din Ucraina şi am discutat pentru a putea deschide un canal de comunicare între Comisia de Muncă şi Afaceri Sociale a Parlamentului European şi Ministerul Politicilor Sociale din Ucraina şi am plecat, de fapt, atunci, de la situaţia copiilor ucraineni în Europea.

Era o temă de maximă importanţă pentru comisia noastră în Parlamentul European. Vă aduceţi aminte că am avut şi o rezoluţie pe care am adoptat-o în Parlamentul European pe tema tinerilor şi copiilor care au fugit din Ucraina de agresiunea rusă. Şi atunci am deschis acel canal de comunicare, am vorbit şi cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi am decis împreună să o invităm pe ministra din Ucraina în Parlamentul European pentru a strânge legăturile.

S-a întâmplat acest lucru. Am organizat o întâlnire cu vicepreşedinta comisiei şi apoi am avut un eveniment legat de violenţa împotriva copiilor din Ucraina şi crimele de răboi care se întâmplă acolo şi întâlnirea bilaterală.

Pe scurt, mi se pare extraordinar că Ucraina, pe de o parte, încearcă într-adevăr să se ocupe de drepturile copiilor şi a femeilor, pe de altă parte are în vedere un plan de a-i readuce înapoi pe toţi ucrainenii care au plecat. Nu se pune problema să îi abandoneze, îşi doreşte să îi readucă acasă în Ucraina.

Iar ceea ce mi s-a părut impresionant şi a făcut obiectul discuţiei noastre este că la Lugano urmează o primă conferinţă internaţională despre reconstrucţia Ucrainei şi doamna ministru mi-a arătat un plan pe partea legată de bunăstare şi politici sociale de reconstrucţie a Ucrainei. Este absolut impresionant. Cu cifre, acţiuni, lucruri în detaliu", a declarat europarlamentarul Dragoş Pîslaru.

