Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță: "Statele membre trebuie să pună un pic mai mult la coșul comun"

"Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile, cu acele crime împotriva umanității, care au fost documentate tot mai mult. Tot mai multă lume vorbește despre genocid, și vorbește cu autoritate despre acest lucru", a spus europarlamentarul.

"Dorim și că China să aibă o atitudine mai fermă față de Rusia, și nu acea neutralitate în care așteaptă să vadă ce și cum. Iar noi, europarlamentari români și europeni, trebuie să avem o atitudine fermă", a subliniat acesta.

Nicolae Ștefănuță a vorbit despre reconfigurarea monetară, la nivelul Uniunii Europene, în lumina conflictului armat din Ucraina și exploziei prețurilor la energie dar și la alimente, după doi ani de pandemie care au generat propriile provocări.

"Statele membre trebuie să pună un pic mai mult la coșul comun. Nu va faceți griji, noi oricum stăm bine, luăm de patru ori mai mulți bani decât dăm. dar trebuie să punem un pic mai mult că să avem un pic mai multă siguranță. Pentru că suntem într-o perioada a crizelor. Am trecut de pandemie, (...) iată că a venit ceva mai rău... Eu zic că trebuie să avem mai multă siguranță, să avem pe ce pune mâna în caz de ceva.

Oamenii de la țară știu, trebuie să ai o rezervă pentru ce e mai rău. Și acum Europa nu prea are rezerve. Nu este pe 0, vin niște venituri în plus acum, pentru că am început să punem niște taxe la granița UE dedicate celorlalți.

Fiecare vrea să dea cât mai puțin. Eventual și pentru ajutorul din Ucraina, să dea avioane de exemplu și să deconteze Uniunea Europeană. Adică ei să dea avioane învechite și noi să punem cecul. Nici asta nu e ok."