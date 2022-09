Europarlamentarul Alin Mituța: Ce schimbări pot apărea în România în Programul cornul și laptele

De asemenea, este posibil să fie scăzută vârsta de la care copiii primesc la școală astfel de produse.

"E ceea ce numim în România Programul cornul și laptele, dar ceea ce încercăm acum la nivel european este să îl îmbunătățim. Am văzut inclusiv în România, dar și în state membre, că există anumite probleme cu acest program care, de altfel, e foarte binevenit, sunt foarte mulți bani care vin în România în fiecare an - sunt 17 milioane de euro pe an care vin pentru încurajarea consumului de fructe și legume în școli, dar sunt anumite probleme.

Una dintre ele ține de faptul că nu folosim destule fructe, legume lși actate locale și sănătoase", a declarat europarlamentarul Alin Mituța, în emisiunea Be EU moderată de Sabina Iosub.