Parlamentul European lansează un semnal de alarmă privind siguranța rutieră. Modalități de a ajunge la 0 decese pe drumurile din UE

Parlamentul European lansează un semnal de alarmă privind siguranța rutieră. Modalități de a ajunge la 0 decese pe drumurile din UE

Sursa foto: Hepta /Actionpress / Hans-Guenther Oed

Măsuri solide de siguranță rutieră reprezintă modalitatea de a ajunge la zero decese pe drumurile din UE până în 2050, afirmă eurodeputații. Printre acestea se numără o limită de viteză de 30 km/h în zonele rezidențiale și toleranță zero în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului.