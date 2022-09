Rizea: Nu mai putem depinde de resursele energetice ale unui stat terț

Roxana Rizea afirmă că agresiunea asupra Ucrainei nu înseamnă doar elemente de capacitate și cooperare din domeniul militar și al afacerilor externe, ci și de siguranță alimentară și securitatea lanțului de producție și a asigurării cu materii prime.

"Acest joc este un tango, un tango instituțional în care comisia propune, Parlamentul, amendează alături de statele membre și un nou compromis european. este identificat. Însă tot ceea ce am văzut, începând cu pandemia COVID, trecând prin agresiunea Ucrainei, problemele energetice, de fapt, pun pe tapet o problemă esențială pe care Parlamentul și-a asumat angajamentul de a o rezolva sau, mai bine spus, de a o adresa [n diferite moduri: autonomia.

Autonomia și integritatea strategică a Uniunii Europene. Altfel spus, nu ne mai putem permite să depindem de parteneri externi, nu ne mai putem permite să depindem de resursele energetice ale unui stat terț, nu ne mai putem permite să depindem de materiile prime pe care le importăm dintr-un alt stat, diferit de statele membre ale UE.

Prin urmare, dorință există, voință asemenea. Deci, procesul de schimbare, de transformare și adresare a acestei crize are premisele unui proces, aș spune, de schimbări fundamentale și, evident, ar putea să meargă, are potențialul de a merge în profunzime", a spus Roxana Rizea, expert în politici europene, în emisiunea Be EU modeerată de Sabina Iosub.