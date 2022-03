România, din nou pe primul loc la numărul de morți din accidente rutiere, în Uniunea Europeană

România este urmată de Bulgaria și Croația în acest clasament negru.

Țările cu cele mai mici rate de deces în accidente rutiere sunt Malta (17/milion), Suedia (18 / milion), Danemarca (23/milion).

În total, în UE au murit anul trecut 19.800 de persoane în accidente rutiere, cu circa o mie mai mult decât în 2020, dar cu 3.000 mai puțin decât înaintea pandemiei de Covid.

Statele membre UE care au o medie mai mică de victime decât media UE sunt Danemarca, Germania, Irlanda, Cipru, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia și Suedia.

Parlamentul European lansează un semnal de alarmă privind siguranța rutieră. Modalități de a ajunge la 0 decese pe drumurile din UE

Măsuri solide de siguranță rutieră reprezintă modalitatea de a ajunge la zero decese pe drumurile din UE până în 2050, afirmă eurodeputații. Printre acestea se numără o limită de viteză de 30 km/h în zonele rezidențiale și toleranță zero în ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului.

Rezoluția privind siguranța rutieră în UE, adoptată cu 615 voturi pentru, 24 împotrivă și 48 abțineri, constată că aproximativ 22.700 de persoane mor anual pe drumurile din UE, cu aproximativ 120.000 de răniți grav, potrivit unui comunicat al instituției, transmis în toamna anului trecut.

Progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea ratei mortalității au stagnat în ultimii ani, iar UE nu a atins obiectivul autoimpus de a reduce la jumătate numărul deceselor din accidente rutiere între 2010 și 2020 (numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 36%).

Potrivit unor cifre recente, cele mai sigure drumuri rămân în Suedia (18 decese la un milion de locuitori), în timp ce România (85 de decese la un milion de locuitori) a raportat cea mai mare rată a mortalității în 2020. Media UE a fost de 42 de decese la un milion de locuitori.