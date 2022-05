Șefa Comisiei Europene, la masă cu premierul Ungariei, în Buda | Efectul asupra sancțiunilor la adresa Rusiei

S-a întâmplat luni, la fosta mănăstire carmelită din Castelul Buda.

O fotografie a surprins momentul: în imagine, Von der Leyen are alături un pahar cu suc de portocale iar Orban, șampanie.

Întâlnirea nu a adus niciun progres în privința celui de-al șaselea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană la adresa Rusiei, care vizează, între altele, interzicerea importurilor de petrol din această țară care a invadat Ucraina pe 24 februarie anul curent, notează BBC.

Întâlnirea celor doi a suscitat ironii pe rețelele sociale, dată fiind opoziția Budapestei la propunerea embargoului petrolier și recentele anunțuri ale guvernului maghiar, care a precizat că va da curs schemei de conversie valutară cerută de Moscova, pentru plata în ruble a țițeiului în statele Uniunii.

Astfel, pe contul @LeChouNews este publicat un montaj fotografic cu Viktor Orban făcând baie în petrol, în timpul vizitei lui Von der Leyen.

"Am făcut progrese, dar este nevoie de noi eforturi. Voi convoca o video-conferință cu jucătorii regionali pentru întărirea cooperării regionale în ceea ce privește infrastructura petrolieră", a scris pe Twitter președintele Comisiei Europene.

Ea susține că discuția cu Orban a ajutat la "clarificarea aspectelor privind sancțiunile și securitatea energetică".

