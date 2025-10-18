Stefano Cavedagna, europarlamentar: "Problemele legate de alegerile din România sunt o chestiune rezolvată". Sursa foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Stefano Cavedagna a explicat, în emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, care este menirea comitetului special pentru protecţia democrației în UE - EUDS. "Dezbatem ce înseamnă dezinformarea, ştirile false, verificarea faptelor, dar şi rolul platformelor sociale nu doar al site-urilor sau al ziarelor, precum şi orice fel de interferenţă străină sau internă", a precizat Cavedagna, adăugând că "problemele legate de alegerile din România sunt o chestiune rezolvată".

"Europa este patria libertăţii de exprimare. Şi euroscepticismul poate face parte din dezbaterea democratică. Am propus crearea unui grup de lucru privind scandalul Greengate.

Aripa stângă încearcă să arate cu degetul spre acțiunile externe - Rusia, Iran, alţi factori nestatali - dar trebuie să ne concentrăm asupra ce se întâmplă în interiorul instituțiilor UE. Se pare că unele ONG-uri şi grupuri de lobby au fost înfiinţate de Comisie pentru a influenţa voturile unor europarlamentari într-o direcţie favorabilă politicilor verzi.

Problemele legate de alegerile din România sunt o chestiune rezolvată. A fost o chestiune de interes şi pentru Europa. Am apreciat rezultatul alegerilor din Moldova.

În Italia, de exemplu, avem situaţii în care anumite publicaţii, ziare, încearcă să atace Guvernul cu lucruri neadevărate, de exemplu, că suntem împotriva legilor justiției, împotriva libertăţii de exprimare", a mai afirmat Stefano Cavedagna.