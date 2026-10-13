13 octombrie ar putea deveni Ziua Națională a Siguranței Locuinței în România. Ce prevede proiectul de lege

Proiectul reprezintă o oportunitate de a crește nivelul de informare cu privire la asigurările de locuințe. Foto: Getty Images

Un proiect legislativ propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței, pentru a încuraja prevenția și informarea privind protecția locuințelor în fața dezastrelor. Inițiativa nu ar introduce obligații noi pentru proprietari, ci ar crea un cadru în care autoritățile, mediul privat și organizațiile societății civile să poată desfășura campanii de informare. Antena 3 CNN și UNSAR aduc tema în prim-plan la conferința „România Inteligentă – Siguranța locuinței începe cu prevenția”.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, spune că proiectul aflat în Parlament reprezintă o oportunitate de a crește nivelul de informare a românilor cu privire la asigurările de locuințe și la soluțiile prin care își pot proteja financiar bunurile.

„Dacă ne uităm la proiectul aflat pe masa Parlamentului, suntem bucuroși să aflăm niște vești încurajatoare. Este un proiect care prevede instituirea acestei Zile Naționale a Siguranței Locuinței, care nu presupune niciun fel de obligații pentru proprietari, pentru cetățeni, însă creează un cadru instituțional în care mediul privat, autoritățile, instituțiile publice și societatea civilă, toți cei interesați, pot construi campanii, evenimente și acțiuni de comunicare pentru a contribui la o mai bună informare a românilor în ceea ce privește, cum spunem noi, poate pompos, soluțiile de protecție financiară”, a explicat Alexandru Ciuncan.

Despăgubirile pentru locuințe cresc, pe fondul fenomenelor meteo extreme

Președintele UNSAR atrage atenția că informarea este cu atât mai importantă cu cât fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente și mai severe, iar despăgubirile acordate pentru locuințele asigurate cresc de la un an la altul.

„E nevoie clar de mult mai multă informare, pentru că vedem în ultimii ani o creștere a interesului românilor pentru asigurările de locuințe, în special pentru asigurările facultative, care însă merg mână în mână cu cele obligatorii. În același timp, vedem o creștere a frecvenței și a severității fenomenelor meteo extreme. Despăgubirile cresc de la an la an”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Potrivit estimărilor prezentate de acesta, dacă anul trecut aproximativ 34.000 de locuințe au primit despăgubiri în baza asigurărilor, în acest an numărul lor ar putea depăși 40.000 la nivel național.

Cu toate acestea, gradul de protecție prin asigurare rămâne redus. Potrivit datelor prezentate de UNSAR, aproximativ 25% dintre locuințe sunt protejate printr-o asigurare obligatorie, în timp ce circa 19-20% beneficiază de o asigurare facultativă, care oferă o protecție mai extinsă.

Inițiativa privind Ziua Națională a Siguranței Locuinței urmărește să aducă în atenția publicului importanța prevenției și a protecției financiare înainte ca un dezastru să provoace pagube. Pentru proprietari, informarea privind tipurile de asigurări și riscurile acoperite poate fi un pas important în protejarea locuinței și a bunurilor acumulate de-a lungul vieții.