Ce mâncăm pentru a ne crește serotonina și libidoul

Alimentația conștientă devine fundamentul unei vieți lungi și sănătoase, iar la Longevity Expo Forum Fest – cel mai mare eveniment din România dedicat longevității, medicinei viitorului și sănătății integrative – specialiștii au subliniat că fiecare masă reprezintă un act de prevenție. Nutriția funcțională, care analizează efectele reale ale alimentelor asupra organismului, câștigă tot mai mult teren, iar concepte precum „pâinea care întinerește” sau mesele personalizate în funcție de ADN nu mai par SF, ci direcții clare ale viitorului.

Dr. Anca Mihaela Hâncu, medic generalist, doctor în științe medicale și specialist în Medicina Stilului de Viață, a explicat în cadrul forumului de ce alimentația este motorul longevității.

„Sunt alimente care ne liniștesc. Hai să vedem ce ne-ar ajuta la secreția de serotonină, pentru că secreția de serotonină este legată și de prezența triptofanului, triptofanul fiind precursor de serotonină. Și atunci ajungem la un pic de somon, la curcan, la ouă, din nou la un produs lactat, la o brânză, la brânzeturi fermentate, la iaurturi sau chefir și niște vegetale, și iată că reușim astfel să ajutăm secreția de serotonină – hormonul acela responsabil de inducerea somnului, de stările de bine, de starea de fericire, dar și de peristaltismul intestinal și nu în ultimul rând de dorința sexuală”, a explicat specialista.

Pornind de la ideea că alimentația ne influențează nu doar energia și starea de spirit, ci și funcția sexuală, în discuție a intervenit și Dr. Anca Maria Sîrbu, medic endocrinolog cu competență în nutriție.

„Hormonii se sintetizează, deci își iau substanțele din alimente. Testosteronul, hormonul androgen, și estradiolul sunt precursori de colesterol. Colesterolul este o grăsime, colesterolul care pe noi ne sperie. Este important să avem în alimentație și grăsimi, dar alegem sursele bune. Așa cum au spus doamnele doctor, alegem un somon, ulei de măsline, de migdale, nuci… Într-adevăr, lucrurile acestea pot să ajute.”

Medicul a subliniat și legătura dintre greutatea corporală, hormoni și fertilitate:

„Apar disfuncții testiculare, disfuncții ovariene doar prin prisma faptului că avem o greutate mai mare. Sunt persoane cu obezitate care nu mai au această dorință, care au probleme de fertilitate doar prin faptul că au obezitate. Deci e important să instituie un stil de viață sănătos în primă fază și se poate restabili funcția gonadală.”

Concluzia specialiștilor este clară: longevitatea începe în farfurie, iar modul în care combinăm alimentele influențează direct hormonii, starea de bine, somnul, digestia, libidoul și chiar capacitatea reproductivă. Nutriția funcțională devine astfel un pilon central al medicinei viitorului, în care personalizarea alimentației, calitatea produselor și echilibrul dintre nutrienți pot remodela sănătatea întregului organism.