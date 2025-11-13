Conferința națională Income Magazine Corporate „De la supraimpozitare la predictibilitate: Cum finanțăm competitivitatea României”

1 minut de citit Publicat la 11:31 13 Noi 2025 Modificat la 11:33 13 Noi 2025

Conferința națională Income Magazine Corporate „De la supraimpozitare la predictibilitate: Cum finanțăm competitivitatea României” va avea loc marți, 18 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Măniuțiu, realizator Antena 3 CNN, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Conferința aduce la aceeași masă decidenti politici, oameni de afaceri, analiști economici și specialiști în fiscalitate pentru a discuta – fără filtre – efectele reale ale IMCA asupra companiilor românești, lecțiile acestui experiment fiscal și direcțiile pentru o strategie bugetară coerentă, care să stimuleze investițiile și competitivitatea, nu să le penalizeze.

Tema centrală a dezbaterii — „ Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) si bugetul național: între iluzia colectării și riscul dezindustrializării. Reconstruirea strategiei fiscale fără impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) – iluzie naivă sau necesitate?” — vizează impactul aplicării Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri asupra mediului economic și necesitatea reconstrucției unei strategii bugetare sustenabile, bazate pe investiții și dezvoltare, nu pe supraimpozitare.

Teme cheie abordate în conferință:

• echilibrul între colectare și dezvoltare,

• impactul asupra sectoarelor strategice (industrie, comerț, distribuție, energie),

• soluțiile de control fiscal alternativ,

• schimbările de model de business, divizări de companii,

• scăderea investițiilor și efectele în lanț asupra prețurilor și ocupării forței de muncă, în încercarea de a găsi soluții de prioritizare a resurselor bugetare, într-un context european tensionat, cu presiune pe investiții, productivitate și locuri de muncă.

Conferința este organizată de Antena 3 SA împreună cu revista lunară economică Income Magazine, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii. Evenimentul continuă seria de evenimente naționale ”Conferințele Income Magazine Corporate”, platformă media marca Antena 3 S.A.

Conferința va fi transmisă integral live marți, 18 noiembrie de la ora 10:00 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial ,

https://www.facebook.com/Antena3Oficial Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania și

https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro .

Participarea la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.