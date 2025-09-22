Conferința națională RO 3.0 “Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii” va avea loc marți 23 septembrie 2025 de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București si va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
Conferința organizată de Antena 3 CNN abordează nevoia urgentă de transformare profundă a educației și dezvoltării resursei umane. Evenimentul reunește specialiști și decidenți, lideri din mediul de afaceri și din mediul academic, pentru a analiza cum poate deveni educația un catalizator al schimbării într-o piață a muncii aflată într-o continuă reconfigurare.
Ne propunem ca, împreună cu cei prezenți la conferință, să construim împreuna o listă de soluții pentru transformarea sistemului de educare și formare, pornind de la nevoia de adaptare permanentă și rapidă, de la necesitatea unei viziuni clare și de la dorința obligatorie de progres.
Noile provocări tehnologice, nevoia de competențe sporite, apariția meseriilor viitorului și concurența tot mai puternică din mediul academic definesc noul context la care trebuie să răspundă școala și societatea.
Subiecte de dezbatere:
- Formarea continuă – șansa adaptării la noile provocări
- Digitalizarea și implementarea noilor tehnologii – repere obligatorii ale noului sistem de educație
- Dascălii noi pentru generațiile următoare
- Incluziune și acces egal la educație și carieră
- Cum abordăm inegalitățile sociale în accesul la educație de calitate?
- Soft skills vs. hard skills – ce contează mai mult în viitor
- Profesori și leadership educațional – rolul profesorului în era digitală
- Stimularea inteligenței native și integrarea AI
- Angajatorii și angajații învață împreună – cum ne pregătim pentru deceniul următor
- Fidelizarea resursei umane – marele obiectiv al fiecărei companii
- Satisfacția la locul de muncă – cum poate fi educată
- Lista de bonusuri și beneficii și metodele de responsabilizare – rețeta de succes în companii
Speakeri și invitați:
- Daniel-Ovidiu David, Ministrul Educației și Cercetării
- Radu-Dinel Miruță, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
- Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
- Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Președinte Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
- Florin Jianu, Presedinte de onoare IMM Romania
- Mihnea Costoiu, Rector al Universității Naționale de Știintă și Tehnologie POLITEHNICA București
- Alina Cioclei, Recruitment Consultant Kaufland Romania
- Daniela Vasilescu, Președinte Fundatia Dana Voiculescu și Coordonatorul Programului MyWaY
Transmisia live a evenimentului va începe la 9:30, marți, 23 septembrie 2025, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, IncomeMagazine și Jurnalul iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.
Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.