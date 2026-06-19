Business interruption, polița despre care puțini antreprenori știu. Cum îți poate salva afacerea după un eveniment neașteptat

Există și companii românești care furnizează soluții și echipamente pentru a crește nivelul de securitate. Foto: Getty Images

Securitatea digitală nu mai este de mult opțională pentru mediul de business. Companiile au început să investească în digitalizare atât pentru a le ușura munca, dar și pentru a fi mai sigure. În plus, specialiștii recomandă antreprenorilor să-și asigure afacerile. La evenimentul Intelligent Money Academy, organizat de Antena 3 CNN și IMM România, managerii și antreprenorii prezenți au putut afla care sunt ultimele tendințe și cum își pot proteja firmele.

Intelligent Money Academy, eveniment organizat de Antena 3 CNN și IMM România, dedicat mediului de afaceri, a reunit, în cea de-a treia ediție, la Ploiești, aproape 300 de participanți și 30 de speakeri. Una dintre provocările dezbătute a fost nevoia de digitalizare a companiilor, însă evoluția tehnologiei vine și cu vulnerabilități. Directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra necesității măsurilor de securitate.

„Vă vedem ca jumătate de milion de IMM-uri active care vă digitalizați, antreprenori care sunt forțați să folosească tehnologii digitale pentru a-și realiza activitatea, pentru a-și dezvolta business-ul. Depindeți de acele tehnologii, depindeți de parteneri maturi sau mai puțin maturi în legătură cu acele tehnologii, dar, pe de altă parte, nivelul de maturitate din punct de vedere al securității cibernetice este destul de scăzut”, susține Dan Cîmpean, Director General DNSC.

Soluții și echipamente pentru a crește nivelul de securitate

Există soluții și din zona privată pentru ca digitalizarea să fie mai eficientă, dar și mai sigură. Sunt companii românești care furnizează soluții și echipamente pentru a crește nivelul de securitate.

„Suntem producători de tehnologie, producem echipamente de tip server, laptopuri, sisteme de stocare și stații grafice. Putem să dotăm de la un cap la altul un data center”, susține și Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay.

Aceste sisteme sunt folosite inclusiv de instituții publice care lucrează cu baze de date foarte mari.

„Avem Registrul Auto Român, unde toate aplicațiile cu care operează Registrul Auto Român sunt produse de noi, de la simpla programare pentru un serviciu și până la emiterea cărții de identitate a unui vehicul”, a continuat el.

Polița care te ajută să îți relochezi activitatea

Nu este suficient însă ca o companie să aibă echipamente sau aplicații pentru a fi ferită de pericole. La fel de importante sunt și polițele de asigurare, care pot oferi protecție suplimentară.

„Riscuri au fost, sunt și vor fi. Așadar, în permanență vom fi expuși la evenimente nedorite. Ce este important este să avem nu doar predictibilitate, ci și capacitatea de a transforma incertitudinea în ceva cert, măsurabil și care poate fi gestionat”, este de părere și Sorin Cristinel Mititelu, vicepreședinte ASF.

„Noi ne uităm doar la clădire, ne uităm doar la echipamente, ne uităm la stocuri și cam atât. Apariția unui incendiu, care este foarte frecventă, reprezintă unul dintre riscurile pe care antreprenorii le au în vedere. Însă există și asigurarea fluxului de numerar, a veniturilor și a cheltuielilor fixe. Această protecție, denumită business interruption, mă ajută să-mi protejez profitul și veniturile, nu neapărat clădirea care a luat foc sau echipamentele pe care le am la dispoziție. Acestea țin de o altă zonă, cea de property. O astfel de poliță poate să te ajute să îți relochezi activitatea prin plata acestor cheltuieli de către asiguratorul care și-a asumat riscul aferent business-ului pe care îl conduci”, a concluzionat Octavian Tatomirescu, director al unei companii de brokeraj.

La Intelligent Money Academy, antreprenorii au aflat și cum să-și optimizeze costurile și ce surse de finanțare au la dispoziție. Edițiile anterioare au fost organizate la Craiova și Galați.