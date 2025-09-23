Conferința Naţională România Inteligentă „ Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile

Conferința va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN

Conferința Națională România Inteligentă „ Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România” va avea loc joi, 25 septembrie 2025, începând cu ora 9:30, la Centrul de Conferințe „The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București, și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Accesul la apă potabilă sigură și de calitate reprezintă o prioritate națională, însă România se confruntă cu provocări majore în gestionarea resurselor de apă și a infrastructurii de apă și canalizare. Probleme precum neconformitățile de calitate, întreruperile în alimentarea cu apă, infrastructura învechită și disparitățile regionale între zonele urbane și rurale sunt frecvente în multe județe.

Companiile care operează în acest domeniu joacă un rol esențial în asigurarea serviciilor de apă. Deși se confruntă cu dificultăți tehnice, financiare și administrative, unele dintre ele sunt exemple de reușită și de performanță în creșterea calității serviciilor pentru populație.

În fiecare an, pe 18 septembrie, Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei promovează conștientizarea globală asupra poluării apei și urgența combaterii acesteia. Antena 3 CNN evidențiază importanța monitorizării calității apei prin organizarea, pe 25 septembrie, a acestei conferințe care va oferi publicului informații esențiale despre acest subiect vital.

Temele conferinței includ:

Calitatea apei potabile în România: Analiza vulnerabilităților, cum ar fi depășirea parametrilor fizico-chimici sau bacteriologici și întreruperile în aprovizionare.

Investiții în infrastructura de apă și canalizare: Prezentarea surselor de finanțare, inclusiv Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 și Programul Național Anghel Saligny.

Inovații și tehnologie: Adoptarea soluțiilor digitale pentru monitorizarea și optimizarea calității și distribuției apei potabile.

Eficiență și sustenabilitate: Strategii pentru reducerea pierderilor și combaterea risipei de apă.

Implicarea comunităților locale: Educarea cetățenilor și raportarea neconformităților pentru o utilizare responsabilă a resurselor.

Apele reziduale – resursă, nu deșeu: Promovarea reutilizării apelor din gospodăriile comunale.

Speakeri invitați:

Dragoș Nicolae Pîslaru – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Diana Anda Buzoianu – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Cseke Attila – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (tbc)

Ionel Tescaru – Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Ilie Vlaicu – Președintele Asociației Române a Apei

Cristian Erbașu – Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții

Alin Șuiu - Director General Compania de Apă Oltenia S.A.

Ionela Glodorenco – Purtător de cuvânt AQUACARAȘ S.A .

Marian Varvariche – Director Tehnic UNITIP

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.