România ar putea avea o zi națională dedicată siguranței locuinței

13 octombrie ar putea deveni Ziua Națională a Siguranței Locuinței. Foto: Getty Images

Un proiect legislativ propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței, pentru a atrage atenția asupra prevenției și protecției financiare în fața dezastrelor. Pierderea unei locuințe poate însemna pierderea agoniselii de-o viață, iar siguranța casei nu ar trebui să devină o preocupare abia după o tragedie. Antena 3 CNN și UNSAR aduc tema în prim-plan, la conferința România Inteligentă „Siguranța locuinței începe cu prevenția”.

Din martie 2025 Antena 3 CNN și UNSAR desfășoară o campanie de informare privind importanța asigurării locuințelor.

„Am început la Antena 3 CNN, împreună cu UNSAR, anul trecut, în martie 2025, o campanie de informare despre cât de important este să ai măcar această parte de protecție financiară, dacă, Doamne ferește, te lovește nenorocirea. Și am umblat prin țară. Am făcut întâlniri inclusiv cu primarii, cu cei care pot să fie influenceri locali, de pildă, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze cât de ușor este să facă acest pas și cât de important este să își protejeze astfel locuința, care, să nu uităm, pentru 70% dintre români este singura agoniseală din timpul vieții”, a declarat Adi Ursu înainte de începerea conferinței.

Jurnalistul a subliniat că pierderea casei înseamnă mult mai mult decât o pagubă materială, fiind afectate munca și eforturile unei întregi familii. În acest context, proiectul legislativ ar putea contribui la consolidarea măsurilor de prevenție și la crearea unui cadru susținut de mai multe instituții.

„Ca urmare, dacă, Doamne ferește, o pierzi, înseamnă că ți-ai risipit o parte din viață și din munca ta și a familiei tale. Continuăm astăzi discuția pentru că vorbim despre un proiect de lege care ar putea să aducă acest tip de reglementare în materie de prevenție și care este important să aibă un suport larg, astfel încât să nu mai fie modificat ulterior, așa cum ni se întâmplă nouă cu multe legi”, a mai spus Adi Ursu.

Ziua Siguranței Locuinței, un cadru pentru informare și prevenție

Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR, a explicat că inițiativa legislativă ar putea reuni autorități, organizații neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat în jurul unui obiectiv comun: creșterea nivelului de informare și a educației financiare privind asigurările de locuințe.

„Este foarte important să vorbim despre tot ceea ce înseamnă prevenție financiară, mai ales când vorbim despre locuințele noastre. Și, într-adevăr, există în acest moment pe masa Parlamentului un proiect de lege care instituie așa-numita Zi Națională a Siguranței Locuinței.

Este un proiect de lege care ne permite să creăm un cadru în jurul căruia toate instituțiile interesate, autoritățile, organizațiile neguvernamentale, mediul privat și noi, din industria de asigurări, să putem construi, pornind de la campanii de conștientizare, conferințe, evenimente și așa mai departe, cu un singur scop: să creștem gradul de informare și nivelul de educație financiară în ceea ce privește asigurările de locuințe”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Președintele UNSAR a prezentat și date privind despăgubirile acordate pentru locuințele asigurate. Potrivit acestuia, anul trecut au fost despăgubite aproximativ 34.000 de locuințe, iar pentru anul în curs estimările indică un număr de peste 40.000.

„Este important pentru că, dacă anul trecut cam 34.000 de locuințe au fost despăgubite în baza asigurărilor, estimăm că în acest an numărul acestora va depăși 40.000. Deci, mai mult de 40.000 de români probabil vor beneficia de despăgubiri. Sigur, vorbim doar despre acele locuințe care au fost afectate și care erau asigurate și, din păcate, doar cam 19% din locuințele românilor beneficiază de protecția oferită de o asigurare facultativă”, a precizat Alexandru Ciuncan.

Inițiativa privind Ziua Națională a Siguranței Locuinței își propune să aducă prevenția și protecția financiară mai aproape de oameni, astfel încât importanța asigurării locuinței să fie înțeleasă înainte de producerea unui eveniment care poate provoca pagube majore.