Transgaz a investit peste 3 miliarde de euro în securitatea energetică a României. Noi proiecte anunțate

2 minute de citit Publicat la 12:53 08 Sep 2026 Modificat la 12:56 08 Sep 2026

Transgaz SA este unicul operator al SNT care asigură transportul a peste 90% din gazul natural consumat în România. Sursa foto: Agerpres Foto

Seceta severă din această vară a demonstrat cât de vulnerabil este sistemul energetic al României. Debitul scăzut al Dunării a dus la oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, iar producția hidroelectrică a fost și ea afectată.

În acest context, Antena 3 CNN aduce la aceeași masă decidenți, reprezentanți ai companiilor energetice și experți în meteorologie, în cadrul unei dezbateri naționale despre schimbările climatice, securitatea energetică a României și capacitatea țării de a face față fenomenelor extreme.

Elisabeta Ghidiu, directorul Departamentului Strategie și Management Corporativ din cadrul Transgaz, a vorbit despre investițiile realizate de companie în ultimii ani pentru dezvoltarea și securizarea sistemului național de transport al gazelor.

„Dacă ar fi să prezentăm o radiografie a investițiilor realizate de Transgaz, investiții clar destinate dezvoltării, siguranței, securității energetice a sistemului și, în fapt, consolidării securității energetice naționale, în primul rând, regionale și europene, acestea se cifrează la aproximativ 3 miliarde de euro. Vorbim despre perioada 2013 până azi, august 2026”, a explicat Elisabeta Ghidiu.

Coridorul Vertical, proiect pentru reducerea dependenței de gazele rusești

Reprezentanta Transgaz a explicat că investițiile în infrastructura de transport trebuie să fie fundamentate și să răspundă unor obiective strategice. Unul dintre acestea este Coridorul Vertical, proiect menit să contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

„Important e că, atunci când faci o investiție, trebuie să o ai fundamentată, iar acest lucru la noi a ținut și de aceea ne mândrim. Este o mândrie națională și aș face trecerea spre Coridorul Vertical de care dumneavoastră ați amintit la început”, a spus Elisabeta Ghidiu.

Potrivit acesteia, proiectul a pornit de la viziunea strategică a directorului general al Transgaz, Ion Sterian, și are ca obiectiv reducerea dependenței de gazele rusești.

„Acest concept este o mândrie, pentru că este conceptul domnului director general Ion Sterian. Dânsul a avut această viziune strategică și astfel s-a creat această inițiativă, în scopul reducerii dependenței de gazele rusești”, a explicat ea.

Elisabeta Ghidiu a vorbit și despre schimbările făcute în infrastructura de transport după oprirea tranzitului pe Coridorul Transbalcanic.

„Când s-a oprit tranzitul pe Coridorul Transbalcanic, cele trei conducte, atunci Transgaz a început investiția ca să realizeze aceste lucrări în regim de reverse-flow, adică bidirecțional, ca să putem astfel să diversificăm sursele de aprovizionare cu gaze naturale”, a mai spus reprezentanta Transgaz.

Un nou pas pentru extinderea Coridorului Vertical

O altă componentă a strategiei de diversificare este accesul la gazele naturale lichefiate, inclusiv la cele americane, care pot fi transportate în regiune prin infrastructura din Grecia.

„LNG-ul (Liquefied Natural Gas) american, produs de companiile americane din Statele Unite, dar și de companiile americane care se află în alte zone ale globului, ceea ce pentru noi este o treabă viabilă”, a explicat Elisabeta Ghidiu.

Ea a anunțat și un nou pas în extinderea Coridorului Vertical. Pe 4 septembrie, la Salonic, directorul general al Transgaz a semnat un memorandum de înțelegere privind extinderea proiectului.

„Recent, în 4 septembrie, domnul director general a semnat la Salonic, în Grecia, memorandumul de înțelegere pentru extinderea Coridorului Vertical. Deci alți operatori de transport, respectiv Serbia și Macedonia de Nord, au fost incluși în acest memorandum tocmai pentru a crește gradul de interconectare și gradul de securitate energetică”, a concluzionat Elisabeta Ghidiu în cadrul conferinței.