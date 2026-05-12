Craiova a găzduit conferința „Business Outlook 2026”, dedicată investițiilor și dezvoltării economice

2 minute de citit Publicat la 16:18 12 Mai 2026 Modificat la 16:18 12 Mai 2026

Discuțiile din cadrul conferinței „Business Outlook 2026” s-au concentrat pe dezvoltarea economică a regiunii / foto: Antena 3 CNN

Craiova a găzduit conferința „Business Outlook 2026”, organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, un eveniment dedicat investițiilor, dezvoltării sustenabile și colaborării dintre administrație și mediul de afaceri. Evenimentul a avut loc la Muzeul Național de Artă și a reunit reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului de afaceri și antreprenori din mai multe domenii.

Discuțiile din cadrul conferinței „Business Outlook 2026” s-au concentrat pe dezvoltarea economică a regiunii, atragerea investițiilor și nevoia unei colaborări mai strânse între instituțiile publice și mediul privat.

Participanții au vorbit despre proiectele de dezvoltare din Craiova și despre oportunitățile pe care orașul le oferă investitorilor în perioada următoare.

„Business Outlook 2026 este un proiect național care a debutat la Sibiu. Craiova este al doilea mare oraș important unde luăm pulsul mediului de afaceri, autorităților publice și tuturor decidenților în ceea ce înseamnă politici publice, provocări și oportunități ale anului 2026”, a declarat Andreea Negru, președintă PEFA.

În cadrul conferinței au fost prezentate date din indexul antreprenoriatului și lidership-ului feminin 2026, un instrument care măsoară participarea femeilor în economia românească și implicarea acestora în afaceri și în procesul de decizie. Organizatorii spun că studiul oferă o imagine clară asupra evoluției antreprenoriatului feminin și a provocărilor din acest domeniu.

„Compania Softronic a fost înființată în urmă cu 25 de ani. Astăzi suntem singura faptică de locomotive electrice din sud-estul Europei, un lucru care ne onorează, dar vine și cu o serie de responsabilități pe măsură. În spatele acestor rezultate este o echipă în care femeile joacă un rol esențial. Pot spune că majoritatea departamentelor din cadrul grupului de firme Softronic și Softrans sunt conduse de către doamne”, a declarat Sebastian Ghiță, director comercial Softronic.

Evenimentul este organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, în parteneriat cu Primăria Craiova, iar organizatorii spun că seria de conferințe „Business Outlook 2026” va continua și în alte orașe din țară.

„Craiova își dorește investiții și cred că poate să le atragă pentru că la ora actuală are cele mai mari facilități pentru firmele care vor să se mute în Craiova, facilități care nu există nicăieri în România și chiar în Europa.

Noi suntem canalizați pe mai multe tipuri de afaceri ca să ajutăm mai mult mediul de afaceri. În Craiova, la ora actuală, 25% din economia Craiovei este din comerț și horeca. Pentru asta am organizat foarte multe evenimente în ultimii ani de zile”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Scopul proiectului este de a aduce mai aproape administrația locală, investitorii și mediul antreprenorial pentru a identifica soluții de dezvoltare economică la nivel regional.