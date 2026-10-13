De ce nu este inclus incendiul în asigurarea obligatorie a locuinței

Polița PAD este concepută pentru riscuri de catastrofă care pot afecta un număr mare de persoane. Foto: Getty Images

Un proiect legislativ propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței, pentru a încuraja prevenția și informarea privind protecția financiară în fața dezastrelor. În acest context, una dintre întrebările ridicate de proprietari este de ce incendiul nu este inclus în asigurarea obligatorie a locuinței (PAD). Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a explicat că polița obligatorie este concepută pentru riscuri de catastrofă care pot afecta un număr mare de persoane, în timp ce incendiile se produc, de regulă, izolat.

Antena 3 CNN și UNSAR aduc tema siguranței locuinței în prim-plan la conferința „România Inteligentă – Siguranța locuinței începe cu prevenția”, unde sunt discutate soluțiile prin care proprietarii își pot proteja casele și bunurile.

De ce nu acoperă asigurarea obligatorie riscul de incendiu

Sorin Mititelu a explicat că asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub numele de PAD este gândită pentru evenimente majore, cu efecte asupra unui număr mare de persoane. În schimb, incendiile afectează, de regulă, un număr limitat de locuințe, iar riscul este evaluat printr-o metodă diferită.

„Când avem riscul acesta de catastrofă, numărul celor expuși este unul foarte mare, mii, zeci de mii, chiar mai mult câteodată. Deci tipul de asigurare PAD pe care îl avem și, mai departe, cele facultative, care vin cu o completare, adresează aceste evenimente majore pentru grupuri foarte mari.

Riscul de incendiu este cel care se manifestă, de regulă, izolat, pe câteva unități. Interesul nostru colectiv este în principal pentru acele evenimente cu impact mare. Din acest motiv, cel puțin din punctul de vedere al interesului public, acest tip de risc nu are ce să caute în cadrul asigurării PAD”, a explicat vicepreședintele ASF.

Acesta a precizat că există și o diferență tehnică între cele două categorii de riscuri. Catastrofele naturale și incendiile au moduri diferite de manifestare, ceea ce presupune metode distincte de evaluare a riscului și de calculare a primei de asigurare.

„În cazul riscului de incendiu avem o altă formă de manifestare, cu altă metodă. Combinarea celor două nu permite obținerea unui produs omogen. Și nu este vorba despre valoarea absolută a primei, ci pur și simplu despre două lucruri total diferite”, a mai spus Sorin Mititelu.

Răspunderea civilă, un alt risc care trebuie luat în calcul

Vicepreședintele ASF a atras atenția și asupra riscului de răspundere civilă, mai ales în cazul locuințelor din blocuri și din ansambluri rezidențiale. În astfel de situații, un incident produs într-o locuință poate avea consecințe și asupra altor proprietari sau locatari.

„Aș adăuga că al treilea lucru total diferit este cel de răspundere civilă, mai ales acolo unde avem imobile care fac parte din blocuri, din complexe rezidențiale. Acolo este vorba de o răspundere colectivă, care și ea ar trebui să fie obligatorie. Și mai este și cealaltă, în care te protejezi în relația cu chiriașii”, a declarat Sorin Mititelu.

Educația financiară, esențială pentru schimbarea comportamentului

Pe lângă soluțiile de asigurare, educația financiară joacă un rol important în felul în care oamenii își gestionează riscurile și își protejează locuințele. Cătălin Cămpeanu, secretarul general al Institutului de Studii Financiare, a subliniat că schimbarea comportamentului se produce în timp, prin informare și educație.

„S-a vorbit aici despre schimbarea comportamentelor. Comportamentele se schimbă în primul rând prin educație, deci e nevoie de educație. Sunt foarte multe inițiative de educație financiară care se desfășoară în acest moment și nu vorbesc de autorități, ci de mediul privat, cum este UNSAR”, a declarat Cătălin Cămpeanu.

Acesta a amintit că educația financiară este deja disciplină obligatorie în clasa a VIII-a, în cadrul educației sociale, considerând acest lucru un pas important pentru formarea unor comportamente responsabile.

„Clasa a VIII-a studiază educație financiară ca materie obligatorie. Este un pas foarte bun, dar lucrurile acestea se văd în timp, nu au efect imediat”, a completat secretarul general al Institutului de Studii Financiare.

Inițiativa privind Ziua Națională a Siguranței Locuinței își propune să susțină informarea publicului despre riscurile la care sunt expuse locuințele și despre soluțiile de protecție disponibile. Înțelegerea diferențelor dintre asigurarea obligatorie și cea facultativă este un pas important pentru ca proprietarii să poată decide cum își protejează locuința în fața unor evenimente care pot provoca pagube semnificative.