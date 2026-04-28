Este sau nu reală criza de kerosen? ”Nu este o veste bună”

Cel mai amplu proiect dedicat antreprenorilor, Intelligent Money Academy, a fost lansat la Galați de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România. Programul își propune să ajungă în toată țara și să aducă în fața oamenilor de afaceri specialiști din domenii esențiale, de la finanțe și energie până la evoluțiile economice care le pot influența direct activitatea.

În cadrul evenimentului, unul dintre subiectele care au atras atenția a fost posibila criză a kerosenului și impactul acesteia asupra transportului aerian și, implicit, asupra economiei.

„Se vorbește de o criză a kerosenului, ceea ce sigur pune în pericol tot ce înseamnă mobilitate modernă. Unii o socotesc reală, alții vorbesc și despre o inducere a unei noi scuze. Este sau nu reală?”, a fost întrebarea lansată în dezbatere.

Răspunsul a venit din partea lui Cătălin Marian, Director Vânzări zona Sud la Nova Power & Gas:

„Există și această problemă. Cel puțin asociațiile companiilor care operează zboruri au anunțat că mai au kerosen pentru 6 săptămâni. Nu este o veste foarte bună. Săptămânile trecute au început să se anuleze zboruri. Am colegi care zburau de la Cluj la București în această săptămână, iar săptămâna trecută nu mai erau bilete pentru că s-au anulat pur și simplu zboruri. De ce? Din motive de costuri. Deci există impact în acest domeniu.”

În același context, el a vorbit și despre modul în care antreprenorii reacționează în perioade de presiune economică:

„Nevoile continuă, iar noi trebuie să ne adaptăm. Ce fac în aceste situații antreprenorii? Antreprenorii sunt primii care fac ceva pentru a merge mai departe. Ce fac? Închid firma, nu mai merg la școală, nu mai merg la serviciu? Nu, nu există aceste opțiuni. Încercăm să optimizăm costurile cât mai bine. Asta observăm noi din piață. Antreprenorii încearcă să optimizeze costurile.”

Intelligent Money Academy reunește la Galați sute de oameni de afaceri și include workshopuri dedicate finanțării, gestionării costurilor și adaptării la schimbările economice. Proiectul va continua în mai multe orașe din România, cu scopul de a oferi antreprenorilor instrumente concrete pentru a face față provocărilor actuale.