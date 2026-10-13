Incendiu, cutremur sau inundație: de ce trebuie să îți asiguri locuința la valoarea reală

Un proiect legislativ propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței. Foto: Getty Images

Un proiect legislativ propune ca data de 13 octombrie să devină Ziua Națională a Siguranței Locuinței, pentru a încuraja prevenția și protecția financiară în fața dezastrelor. Deși România este o țară a proprietarilor, multe locuințe nu sunt asigurate, iar un incendiu, un cutremur sau alte evenimente neprevăzute pot afecta serios bugetul unei familii. Antena 3 CNN și UNSAR aduc tema în prim-plan la conferința „România Inteligentă – Siguranța locuinței începe cu prevenția”.

Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, a explicat că interesul românilor pentru asigurările facultative de locuință este ridicat, însă protecția trebuie să țină cont atât de valoarea imobilului, cât și de bunurile din interior și de eventualele pagube provocate altor persoane.

„Suntem o țară a proprietarilor. Peste 90% dintre locuitorii din România dețin o proprietate, o locuință, și atunci este foarte important ca aceasta să fie și asigurată, și asigurată complet, adică printr-o asigurare facultativă. Mai ales că interesul față de această formă de asigurare este menținut la o scară foarte mare. Șapte din zece români sunt interesați în fiecare an de această asigurare”, a declarat Alina Bărbulescu.

Aceasta a subliniat că teama de riscuri există, dar este important ca oamenii să aleagă o asigurare care să acopere pierderile pe care le-ar putea suferi.

„Unul din doi români se teme că, la un moment dat, locuința îi va fi afectată de un incendiu sau de un cutremur. Este foarte important să ne avem asigurată locuința la valoarea reală, adică atât valoarea clădirii, cât și a bunurilor, dar și acele pagube pe care le putem provoca terțelor persoane. Dintr-o spargere banală a unei țevi putem produce daune importante atât locuinței noastre, cât și vecinilor”, a explicat reprezentanta UNSAR.

Doar un sfert dintre locuințe au asigurare obligatorie

Cosmin Tudor, director general adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, a atras atenția că aproximativ un sfert dintre locuințele din România sunt asigurate obligatoriu, deși legea prevede această obligație.

Acesta a subliniat că statul nu poate suporta singur costurile reconstruirii locuințelor private după dezastre, întrucât trebuie să asigure finanțarea unor obiective esențiale, precum spitalele, școlile și infrastructura.

„În momentul de față, în România, doar un sfert din locuințele oamenilor sunt asigurate obligatoriu, deși legea o impune. Gândiți-vă doar la faptul că nu există stat în lumea asta atât de puternic financiar încât să își permită reconstrucția locuințelor private.

Prioritățile statului sunt de fiecare dată altele, și anume infrastructura critică: școală, spital, drum, pod. Pentru locuințele proprietate privată, responsabilitatea trebuie să rămână privată, dar, într-adevăr, trebuie încurajată instituțional”, a declarat Cosmin Tudor.

Educația financiară și verificarea, esențiale pentru protecția locuințelor

Directorul general adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a subliniat că educația financiară trebuie să continue, chiar dacă rezultatele nu apar imediat. În paralel, acesta consideră necesare măsuri de verificare a respectării obligațiilor legale.

„În urma discuțiilor de astăzi ajungem la concluzia că niciodată nu va trebui să ne oprim din demersurile de educație financiară. Acesta este un fundament care va da rezultate cu siguranță, așa cum au spus participanții la discuție, începe să dea rezultate, dar rezultatele cu adevărat mari vin în timp și trebuie să avem răbdare”, a explicat Cosmin Tudor.

Acesta a adăugat că informarea trebuie completată de verificarea respectării legii.

„Între timp, pe lângă educația financiară, trebuie să ne concentrăm asupra constrângerii și verificării, pentru că nu mărimea unei amenzi este cea care impulsionează dezvoltarea, ci certitudinea verificării”, a mai spus reprezentantul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Propunerea privind instituirea Zilei Naționale a Siguranței Locuinței urmărește să aducă prevenția și protecția financiară în atenția publicului. În cazul unui dezastru, o asigurare adecvată poate contribui la acoperirea pierderilor, în condițiile și în limitele prevăzute de poliță.