România are șansa de a deveni hub tehnologic pentru mașini electrice

Producătorii auto români lansează modele electrice și contribuie și ei la schimbarea industriei. Foto: Antena 3 CNN

Tranziția de la motorul termic la cel electric rescrie harta industriei auto europene. În timp ce marii producători își regândesc lanțurile de aprovizionare, România are o șansă reală să devină un hub tehnologic regional, prin rețeaua sa solidă de furnizori locali și investițiile europene în industrie curată. Este concluzia experţilor din domeniu care au luat parte la Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor pentru transportul urban, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București.

„Schimbarea paradigmei de la motor termic la electric a eliminat foarte multe piese tehnice dintr-un vehicul și atunci toți acei mai producători de componente utilizate într-un vehicul cu motor termic sunt în căutarea unei noi șanse, unei noi idei.

În momentul în care faci un produs, dezvolți pe verticală o serie de furnizori. Şi pentru ca producătorul final să fie capabil ajungă la o scară economică industrială mai mare este nevoie ca acel furnizor din spate să-l sprijine. Vedem foarte multe exemple bune și pot să vă spun că în România există furnizori tot prin acea șansă europeană, că vorbeam care e diferența dintre UE și Asia și cât de capabili sunt unii sau alții”, a declarat Andrei Scobioală, director companie producătoare de autobuze.

Potrivit acestuia, există toate resursele pentru a produce un autobuz electric de la A la Z în România.

„România poate scala atât prin furnizori europeni, cât și locali, fiecare furnizor european are o entitate în România, nu cunosc producător auto care nu are fabrici în România.

Avem tot ce ne trebuie pentru a produce, spre exemplu, un autobuz electric de la A la Z în România”, a mai declarat acesta.