„România viitorului începe în grădiniță”: mesajul unei noi conferințe dedicate educației timpurii organizată de Fundația Dan Voiculescu

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează o nouă ediție a conferințelor Web Didactica, în cadrul campaniei „Olimpiadele Preșcolarilor”, eveniment care aduce în prim-plan importanța educației timpurii.

Conferința, care are ca mesaj central „România viitorului începe în grădiniță”, va fi difuzată gratuit online, miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00, pe canalul de YouTube al fundației. Evenimentul își propune să ofere părinților și educatorilor instrumente utile pentru dezvoltarea echilibrată a copiilor.

Peste 15.000 de preșcolari sunt înscriși în competiția națională.

În cadrul evenimentului, invitații vor vorbi despre rolul esențial al primilor ani din viață în conturarea personalității copiilor.

„Cred că de mic poți să vezi la orice copil niște preocupări, niște tipare, un fel de a gândi, niște plăceri, niște bucurii care sunt diferite de la copil la copil și care pot fi crescute sau pot să nu fie crescute. Dar ar fi tare util să le vezi de la început și să le crești”, a declarat Atena Boca, fondatoare platformă pentru părinți.

Aceasta a vorbit și despre rolul stării emoționale a părinților în relația cu cei mici:

„Ce am descoperit în timp este că partea emoțională a mea este foarte importantă și are un impact extrem de mare asupra copiilor mei. Și dacă ar fi să existe un sfat, e mult spus sfat, ar fi ca mamele să își dea timp să se uite la ele, să vadă ce au acolo de curățat, de vindecat, de pansat, astfel încât să poată chiar să fie mame libere emoțional pentru copiii lor.”