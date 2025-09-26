O telecomandă TV poate ajunge să coste destul de mult, mai ales dacă te interesează funcțiile smart și calitatea. FOTO: freepik.com

Deși pare ușor să cumperi o telecomandă TV, se poate întâmpla oricui să aleagă telecomanda TV greșită. Asta poate fi din cauză că există atât de multe modele pe piață, încât te simți copleșit și pur și simplu alegi un model oarecare. Sau poate pentru că nu știi ce să verifici înainte de a cumpăra o nouă telecomandă pentru televizorul tău. Vezi mai jos 3 greșeli frecvente când cumperi o telecomandă TV și cum le eviți.

Nu verifici compatibilitatea telecomenzii cu televizorul tău

Nu face greșeala să nu verifici dacă telecomanda este compatibilă sau nu cu televizorul tău! Descopera la Sogest telecomanda TV pentru o varietate de modele de televizoare de la cele mai renumite branduri. În funcție de marca TV-ului tău, poți alege o telecomandă TV TCL, Panasonic, LG, Akai sau telecomanda care te interesează.

Doar în cazul în care nu regăsești brandul televizorului tău printre telecomenzi optează pentru o telecomandă universală. Chiar și așa, dacă se menționează că telecomanda este una universală, nu ezita să verifici dacă modelul televizorului tău este trecut la dispozitivele compatibile.

De ce este aceasta una dintre cele mai întâlnite greșeli?

· mergi pe premisa că toate telecomenzile sunt compatibile cu toate televizoarele dacă telecomanda este universală

· te bazezi exclusiv pe prețul telecomenzii și o cumperi pentru că are un preț accesibil

· te atrage designul, funcțiile, dar uiți că aceasta s-ar putea să nu fie compatibilă

· vrei să scapi mai repede de un stres, comanzi online, dar nu verifici codurile pentru a vedea dacă telecomanda este compatibilă cu TV-ul tău

Iată ce se întâmplă dacă alegi telecomanda greșită:

· nu vei putea porni televizorul cu telecomanda aleasă

· telecomanda ar putea funcționa, dar doar parțial

· irosești bani și pierzi mai mult timp cu returul decât dacă te-ai fi asigurat că alegi o telecomandă TV compatibilă

Îți recomandăm ca înainte de a alege orice model Sogest telecomanda TV să te uiți după codul televizorului tău. Acesta se găsește fie pe spatele TV-ului, fie în cartea de instrucțiuni. Îl poți căuta și online, dacă știi câteva date despre TV, în cazul în care s-a șters de pe spatele TV-ului și manualul nu l-ai păstrat.

De asemenea, să cauți o telecomandă compatibilă în mod special cu modelul tău de televizor!

Alegi telecomanda cea mai ieftină, fără a verifica funcțiile smart disponibile

Uneori, o telecomandă TV poate ajunge să coste destul de mult, mai ales dacă te interesează funcțiile smart și calitatea. Nu face greșeala de a te lăsa atras doar de preț, fără să verifici ce funcții smart găsești pe telecomandă! Te poți trezi că funcțiile dorite nu sunt disponibile!

Dacă ai un televizor de la Samsung, Sony sau Philips, de exemplu, există o probabilitate mare să nu poți accesa funcțiile smart ale acestora dacă alegi o telecomandă ieftină.

De ce este aceasta una dintre cele mai întâlnite greșeli?

· se crede că toate telecomenzile fac același lucru, ca urmare nu contează dacă telecomanda este ieftină sau scumpă

· prețul mic atrage cel mai mult

· nu se știe diferența dintre o telecomandă TV de bază și una specială pentru smart TV

Iată ce se întâmplă dacă faci această greșeală:

· nu vei putea accesa aplicațiile smart precum Netflix, YouTube, HBO, Prime Video

· nu vei avea acces la setările avansate ale TV-ului

· nu vei avea acces la Smart Hub

· în lipsa butoanelor de direcție funcționale, nu vei avea acces la interfața smart a TV-ului

· nu vei putea folosi microfonul sau mouse-ul

· deși pornești televizorul, nu îl poți folosi aproape pentru nimic

· pierzi timp returnând telecomanda

Îți recomandăm să vezi Sogest telecomanda TV care să acopere toate funcțiile inteligente de interes pentru tine. Chiar dacă este mai scumpă, poți alege o telecomandă TV originală sau în lipsa acesteia, un model universal, dar avansat.

Treci cu vederea peste calitatea și materialele telecomenzii

Deși pare tentant să alegi telecomanda doar în funcție de preț, o telecomandă TV ieftină ar putea însemna o telecomandă fragilă, de calitate inferioară. Vezi categoria Sogest telecomanda TV și inspiră-te de la cele mai renumite branduri în alegerea telecomenzii perfecte pentru televizorul tău.

Este foarte important ca telecomanda să fie de-o calitate cel puțin medie, dacă nu superioară. E de preferat investiția într-o telecomandă care să reziste în timp, să fie fiabilă, chiar dacă implică un cost de achiziție mai mare.

Ce se poate întâmpla dacă alegi o telecomandă fără să ții cont de materiale și calitate:

· butoanele pot deveni nefuncționale după doar câteva luni de utilizare

· telecomanda se poate sparge dacă o scapi sau te așezi din greșeală pe ea

· pot apărea întârzieri între comandă și răspuns

· anumite butoane se pot bloca și vei fi nevoit să apeși mai tare pe ele

· telecomanda nu îți va putea satisface în totalitate necesitățile

Recomandarea noastră este să îți îndrepți atenția spre modelele cu prețuri mai mari. Chiar dacă prețul nu asigură mereu calitate premium, este un indicativ bun al calității. Investește într-o telecomandă care să fie din plastic mai rezistent.

Cât despre butoane, acestea să nu fie dintr-un cauciuc foarte subțire sau dintr-un plastic mult prea fragil. Cu cât cauciucul este de-o calitate mai slabă, iar telecomanda mai ieftină, cu atât există șanse mai mari ca telecomanda să funcționeze doar câteva luni.

Citește, de asemenea, recenzii și păreri ale altor utilizatori. Acestea te pot ajuta să înțelegi dacă telecomanda pe care dorești să o achiziționezi online este de calitate sa nu. Pe baza recenziilor îți poți face o idee despre cât de durabilă, intuitivă și receptivă este telecomanda TV pe care te gândești să o cumperi.

Alte greșeli pe care le poți face pot implica neglijarea tipului de semnal, telecomenzile TV putând folosi semnal IR infraroșu, RF, Bluetooth sau Wi-Fi.

Verifică întotdeauna dacă modelul de telecomandă TV care ți-a atras atenția este complet compatibilă cu televizorul tău. Asigură-te că telecomanda are toate funcțiile smart de care ai nevoie și alege o Sogest telecomanda TV de calitate, nu foarte ieftină, pentru a te putea bucura de aceasta cât mai mult timp.