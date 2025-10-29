4 documente esențiale atunci când achiziționezi un apartament  

Chei cu breloc în formă de casă. foto: one.ro/ro

Achiziția unui apartament reprezintă una dintre cele mai semnificative investiții pe care le faci pe parcursul vieții. Așa că este important să cunoști cu exactitate cum decurge acest proces și care sunt documentele care nu trebuie să îți lipsească.

Anumite documente sunt esențiale în tranzacțiile imobiliare. Acestea îți asigură un proces sigur și transparent și te ajută să eviți posibile probleme juridice sau financiare. Iată, așadar, care sunt documentele de care ai nevoie.

Actul de proprietate al vânzătorului

Înainte de toate, trebuie să te asiguri că persoana care urmează să îți vândă apartamentul este proprietarul de drept al locuinței respective. În funcție de modul în care a fost dobândit apartamentul, actul de proprietate poate lua mai multe forme. Poate fi vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, un act de donație sau un certificat de moștenitor.

În cazul în care cumperi direct de la dezvoltator, dreptul de proprietate este dovedit prin documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului și clădirii construite. În funcție de etapa în care se află apartamentul respectiv, adică în curs de construire sau recent finalizat, va fi necesară o autorizație de construire și documentație tehnică, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și intabularea construcției în Cartea Funciară.

Extrasul de carte funciară pentru informare

Acest document îți oferă informațiile necesare cu privire la situația juridică a apartamentului pe care urmează să îl achiziționezi. Mai exact, te ajută să afli cine este proprietarul actual, dacă există ipoteci, popriri sau litigii în curs ori dacă apartamentul este intabulat.

Poți să soliciți personal un extras de carte funciară pentru informare direct de la notar sau online, prin intermediul ANCPI. Documentul îți va prezenta situația recentă, din ultimele 30 de zile. Astfel, poți să faci îți o imagine clară asupra posibilelor riscuri, dacă acestea există.

Certificatul de performanță energetică

Certificatul de performanță energetică este obligatoriu prin lege, așa că nu poți încheia nicio tranzacție imobiliară în lipsa lui. Acest document este foarte important deoarece evaluează eficiența energetică a apartamentului respectiv și te ajută să îți faci o idee clară despre costurile viitoare cu utilitățile.

Cu alte cuvinte, certificatul energetic nu este doar o formalitate. Acesta reprezintă un document extrem de util pentru cumpărător deoarece oferă mai multă transparență în ceea ce privește consumul anual de energie al unei locuințe.

Antecontractul de vânzare-cumpărare

În cazul în care este vorba despre un proces în mai multe etape, atunci trebuie să semnezi un antecontract de vânzare-cumpărare. De exemplu, dacă alegi un apartament într-un complex rezidențial din București sau din orice alt oraș, care se află în curs de construire și achiți un avans, atunci trebuie să semnezi un astfel de document.

Antecontractul de vânzare-cumpărare stabilește prețul final, termenul de plată și condițiile în care va fi predat apartamentul respectiv. Odată ce ai intrat efectiv în posesia apartamentului, vei semna un proces-verbal de predare-primire. Acesta atestă transferul dreptului de proprietate.