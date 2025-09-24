4 greșeli când cauți televizoare ieftine și cum le eviți 

Chiar și când vine vorba de televizoare ieftine, majoritatea se gândesc doar la rezoluție. Foto: Unsplash.com

Cum te asiguri că achiziționezi un telefon ieftin, dar bun? Când vine vorba de televizoare ieftine, de cele mai multe ori, trebuie să fii mult mai atent la ceea ce achiziționezi, asta dacă nu dorești să te alegi cu un televizor care să nu te mulțumească. Tocmai de aceea, astăzi îți vorbim despre 4 greșeli pe care le poți face când ești în căutarea un televizor bun și ieftin și cum poți să eviți aceste greșeli. Iată câteva idei pe care să le iei în calcul înainte de achiziția propriu-zisă.

Acorzi atenție doar rezoluției televizorului, nu și altor tehnologii de afișare

Chiar și când vine vorba de televizoare ieftine , majoritatea se gândesc doar la rezoluție și uită de alte tehnologii de afișare care, pe lângă rezoluție, contribuie și ele la calitatea imaginilor de pe ecran. Rezoluția este foarte important, însă importanța acesteia este determinată și de diagonala televizorului.

Vrei un televizor mai mic, de 32 inch? Vrei un televizor ieftin, dar mai mare, cu diagonală de 40 inch sau chiar mai mult, dacă prețul este bun?

Rezoluția devine o problemă critică doar atunci când se iau în considerare televizoare cu ecrane mai mari de 40 inch. Dacă ești în căutarea unui model de televizor cu diagonala de 32 inch pentru bucătărie, nu e neapărat să cauți un televizor 4K, de exemplu.

Dacă, în schimb, vrei ca televizorul să fie puțin mai mare pentru că dorești să-l pui în sufragerie, este recomandat să iei în calcul cel puțin o rezoluție 4K, cunoscută și sub numele de UHD.

Așadar, asigură-te că eviți televizoarele etichetate FHD, 1080p sau 720p, deoarece imaginile pe aceste televizoare ieftine sunt mai lipsite de claritate și detalii. Multe opțiuni economice din această gamă de preț oferă acum 4K ca standard, așa că cel mai bine este să rămâi la acesta.

Totuși, rezoluția 4K nu este singura responsabilă de calitatea imaginilor. Pe lângă rezoluție, acordă atenție specificațiilor precum HDR10+, Dolby Vision, rată de reîmprospătare de 120 Hz și contrast dinamic. Rezoluția în sine nu garantează o calitate excelentă a imaginii. Contează și tehnologia de procesare a imaginii și calitatea ecranului.

Uiți de dimensiunile televizorului

Un televizor ieftin, dar mare, nu înseamnă neapărat un televizor mai bun, mai ales dacă nu dispui de spațiul necesar pentru a-l monta și a-ți asigura o distanță de vizionare bună. Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care utilizatorii le pot face este să aleagă un televizor de dimensiuni prea mari sau prea mici pentru ce ar avea ei nevoie.

Cum eviți această greșeală? Cum te asiguri că alegi televizorul de dimensiuni ideale pentru spațiul de care dispui?

Ei bine, va trebui să măsori distanța dintre canapea sau zona din care te uiți la televizor și locul în care dorești să montezi noul TV. Apoi, ține cont de următoarele informații cu privire la distanța ideală de vizionare în funcție de dimensiunile televizorului:

● televizor diagonală până în 43 inch: distanță ideală de vizionare de 1.5 sau chiar 2 m

● televizor diagonală de până în 55 inch: distanță ideală de vizionare de 2 până la 2.5 m

● televizor diagonală de până în 65 inch: distanță ideală de vizionare de 2.3 până la 3.5 m

● televizor diagonală de până la 75 inch: distanță ideală de vizionare de 3.5 până la 4 m

Nu acorzi atenție numărului de porturi pe care le are televizorul

Un alt aspect de luat în considerare este numărul de porturi HDMI. Nu este neobișnuit să întâlnești televizoare ieftine cu doar două porturi HDMI. Această alegere s-ar putea dovedi incomodă pe termen lung, deoarece ar putea inhiba conexiunile viitoare, cum ar fi consolele de jocuri sau playerele media.

Totodată, recomandăm asocierea unui televizor ieftin cu o bară de sunet, deoarece calitatea audio a acestor modele nu este întotdeauna optimă. Asta înseamnă că unul dintre porturile HDMI va fi deja utilizat. Prin urmare, optarea pentru modele cu cel puțin trei porturi HDMI este o strategie bună pentru a evita înlocuirea televizorului pe termen scurt din cauza limitărilor de conexiune.

Nu te uiți la televizoarele smart

Nu face greșeala de a nu te uita la televizoarele smart, doar pentru că ai un buget redus! Astăzi găsești televizoare ieftine și smart, aproape oriunde. Nu trebuie să ai un buget foarte mare pentru a te putea bucura de un televizor cu funcții inteligente.

Da, poate îți dorești un televizor fără funcții inteligente, însă merită să ții cont de faptul că modelele moderne, chiar și cele ieftine, oferă o gamă de funcții inteligente care pot îmbogăți cu adevărat experiența de vizionare. În plus, un televizor smart îți poate oferi mult mai mult decât un televizor clasic, chiar dacă asta înseamnă să renunți la câțiva inch în plus.

Dacă este să alegi între un televizor non-smart mai mare și un televizor smart, dar mai mic, alege-l pe cel smart. Vremurile de schimbă, nu se știe niciodată când vei dori să ai acces la YouTube, Netflix și altele direct de pe televizor. Sau să te joci pe consola de jocuri de pe televizor.

Chiar dacă nu intenționezi să folosești funcțiile televizoarelor inteligente, conectarea unui dispozitiv de streaming extern se dovedește adesea mai benefică. Ignorarea completă a televizoarelor inteligente îți poate limita semnificativ opțiunile, așa că merită să iei în considerare aceste opțiuni.

Pe lângă porturi, asigură-te că televizorul are un sistem de operare funcțional, cum ar fi Google TV sau WebOS. Cât despre suportul pentru aplicații populare precum Netflix, YouTube, Amazon Prime și Disney+ și acesta este foarte important. Nu se știe niciodată ce vei dori să vezi pe televizorul tău. Dacă este smart, vei putea să vizionezi ceea ce dorești. Dacă este non-smart, din păcate, nu vei avea acces la aceste platforme, chiar dacă îți dorești.

Ca să rămâi într-un buget anume, orientează-te spre acele televizoare care nu sunt recent lansate. Nu vei găsi televizoare ieftine care să se fi lansat doar câteva luni în urmă. Dacă televizoarele sunt mai noi, asta nu înseamnă neapărat că oferă performanțe mai bune decât alte televizoare ieftine, cu vechime pe piața TV.