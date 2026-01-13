5 moduri inteligente de a folosi cardul de credit pentru economii suplimentare

Ratele fără dobândă* reprezintă o opțiune excelentă atunci când ai de făcut cumpărături mai mari. foto: pexels.com

Folosirea cardului de credit poate fi o experiență surprinzător de avantajoasă atunci când îl gestionezi smart și strategic. Dincolo de ideea că un card de credit înseamnă doar cheltuieli, acesta poate deveni un instrument puternic pentru a economisi bani, a beneficia de avantaje exclusive și a-ți organiza mai eficient bugetul. Cu strategiile potrivite, fiecare plată se poate transforma într-o oportunitate de câștig. Descoperă cele mai inteligente moduri prin care cardul de credit te poate ajuta să economisești fără efort și fără compromisuri.

Utilizează plata în rate pentru cheltuieli planificate

Ratele fără dobândă* reprezintă o opțiune excelentă atunci când ai de făcut cumpărături mai mari – precum electrocasnice, gadgeturi sau mobilier – dar nu vrei să îți impactezi bugetul lunar. Prin împărțirea sumei în tranșe mici, plătite lunar, ai avantajul de a menține lichiditatea și de a evita creditele tradiționale.

Folosește punctele de loialitate în avantajul tău

Multe carduri de credit acumulează puncte de loialitate la fiecare tranzacție, puncte ce pot fi în vouchere, experiențe unice sau direct în bonus. Introducerea în rutina ta financiară a plății cu cardul pentru toate achizițiile uzuale îți permite să acumulezi puncte fără efort. De exemplu, dacă ai Card Avantaj, află unde poți folosi Monedele Avantaj , obținute prin utilizarea cardului tău de cumpărături, atât în locații fizice, cât și în magazine online.

Profită de programele de cashback

Programele de cashback reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente metode de economisire. Practic, o parte din suma cheltuită se întoarce direct în contul tău. Majoritatea băncilor oferă procente de cashback pentru anumite categorii de aceea, este important să verifici constant campaniile active și să-ți planifici cumpărăturile în funcție de ele. De exemplu, prin Card Avantaj primești lunar cate 15 lei cashback în Monede Avantaj la primele 2 tranzacții de mininum 300 lei dacă faci cumpărături la Kaufland.

Folosește perioada de grație în mod inteligent

Perioada de grație îți permite să plătești suma cheltuită fără dobândă*, dacă achiți la timp soldul total. Dacă îți sincronizezi cumpărăturile cu începutul perioadei de grație, poți beneficia chiar de până la 45 de zile, în care folosești banii băncii fără costuri. Este o strategie excelentă pentru gestionarea fluxului de numerar și pentru evitarea utilizării economiilor personale, atunci când ai cheltuieli neașteptate.

Cardul de credit nu este un inamic al finanțelor personale, ci un instrument puternic – atâta timp cât este folosit conștient și strategic. De la cashback și puncte de loialitate până la reduceri exclusive și rate fără dobândă, fiecare beneficiu te poate ajuta să economisești fără să îți schimbi prea mult stilul de viață. Monitorizează-ți cheltuielile, plătește mereu la timp și profită de avantajele oferite de bancă. Astfel, vei transforma cardul de credit dintr-un simplu mijloc de plată, într-o resursă inteligentă pentru economii pe termen lung.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, cum este evidențiată în extrasul de cont emis de Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este 28%/an, rata lunară de plată este 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus, retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei, incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card, în valoare de 48 lei.