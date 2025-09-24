5 motive să alegi Samsung Z Flip 7 chiar azi

Noul telefon samsung z flip 7 merită un loc pe podiumul celor mai bune telefoane lansate în 2025. foto: cgtrader.com

Samsung Z Flip 7 este cel mai practic, mai ușor de utilizat, dar și mai bine realizat telefon cu clapetă de până acum. Compact când este închis și mare când este deschis, aduce un ecran intern și extern îmbunătățit, iar performanțele sale nu lasă deloc de dorit. Îți oferim 5 motive pentru care merită să alegi Samsung Z Flip 7 chiar astăzi. Sperăm să-ți fie de ajutor în decizia de achiziție!

Samsung Z Flip 7 este mai practic, mai ușor de utilizat și cel mai subțire telefon Flip

Noul telefon samsung z flip 7 merită un loc pe podiumul celor mai bune telefoane lansate în 2025, din mai multe motive. Are un ecran extern plat și fără ramă, un format nou, mult mai practic și mai confortabil, greutatea a crescut cu doar 1 gram, certificarea IP48 rămâne, culorile pe care este disponibil sunt excelente.

Samsung a redus grosimea Samsung Z Flip 7, ceea ce îl face acum cel mai subțire telefon pliabil de tip Flip de pe piață. Are 6.5 mm când este deschis și 13.7 mm când este închis, comparativ, de exemplu, cu cei 7.2 mm și 15.7 mm ai Motorola Razr 60 Ultra.

Mecanismul de deschidere, balamaua este de asemenea excelent, îmbunătățit cu sistemul în formă de picătură. Acest nou mecanism permite smartphone-ului să reziste deschiderii și închiderii constante pentru mai mult timp, iar pe un Flip acest lucru este chiar mai important decât pe un Fold, deoarece smartphone-ul este deschis mult mai des!

Samsung Z Flip 7 are display-uri cărora nu le poți găsi cusur

Cele două ecrane ale lui Galaxy Z Flip 7 au crescut în dimensiuni. De la ecranul intern de 6,7" al lui Flip 6 s-a trecut la cel actual de 6,9", dar cu un raport de aspect de 21:9 în loc de 22:9. Ecranul extern trece de la 3,4" la 4,1", un ecran chiar mai mare decât cel de pe Razr 60 Ultra , care are și rame mai groase în jurul ecranului.

La Samsung, ramele sunt practic inexistente. Iar dacă vorbim despre calitatea display-urilor, ambele sunt acum AMOLED cu 2600 niți luminozitate de vârf. Ecranul intern este LTPO și vine cu o rată de reîmprospătare variabilă de 1-120 Hz.

Datorită faptului că ecranele sunt mai mari, aplicații precum Google Maps pot fi folosite la întregul lor potențial, cu o vizibilitate excelentă sau poți scrie mesaje text în timp ce vizualizezi ceea ce scrii.

De altfel, funcția Brief este integrată în ecranul principal ca dotare standard, iar cu ecranul mai mare putem avea infografice frumoase, cum ar fi rezumatul somnului care extrage informații direct de pe un dispozitiv portabil, cum ar fi smartwatch-ul.

Performanțele Samsung Z Flip 7 sunt excelente

Samsung Z Flip 7 are un Exynos 2500 care este fantastic! Ai fi crezut vreodată că trecerea de la Snapdragon la Exynos va fi cheia succesului Samsung Z Flip 7? Ai fi crezut vreodată că Samsung a reușit să obțină un SoC potrivit și să-l producă bine, începând de la procesor și terminând cu modemul?

Samsung a ajuns în sfârșit la procesul de producție de 3nm, dar cu unele tehnologii unice, cum ar fi tranzistoarele Gate All Around (GAA) în loc de FinFET și Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP). Aceste două tehnologii își propun să risipească mai puțină energie prin evitarea scurgerilor de curent și, în același timp, să disipeze mai bine căldura, prevenind astfel supraîncălzirea telefonului. FOWLP face de altfel ca procesorul să fie mai eficient și să consume mai puțină energie.

Modemul este Exynos 5400, așadar nu vei întâlni situații în care Z Flip 7 să fie evident mai slab decât alte smartphone-uri în ceea ce privește recepția

Samsung Z Flip 7 vine cu Android 16, One UI 8 și multe funcții AI

La fel ca în cazul Samsung Galaxy Z Fold 7, avem Android 16 și OneUI 8.0 și aici. Funcții ca Gemini Live au fost îmbunătățite, iar accentul se pune pe optimizare, cum ar fi aplicațiile Google „For Galaxy” sau Gemini Live, care se integrează perfect cu modul standby.

Samsung Z Flip 7 vine și cu șapte ani de actualizări garantate și Galaxy AI. Uimește la acesta notele vocale cu AI care transcrie și permite ștergerea zgomotului de fundal în vorbire, dar și de radiera magică din fotografii. Samsung în Europa se bazează în întregime pe AI-ul de la Google, dar, paradoxal, o face să funcționeze mai bine și, de exemplu, Magic Eraser este extrem de eficientă.

Samsung Z Flip 7 folosește o nouă versiune de DeX mai completă și mai rafinată

Timp de aproape un deceniu, Samsung și-a cultivat cu răbdare viziunea despre un computer de buzunar. Ideea de a transforma smartphone-ul într-o experiență desktop completă, cunoscută sub numele de DeX, a debutat în 2017 odată cu seria Galaxy S8 și a fost un experiment ambițios. An de an, această caracteristică s-a maturizat, devenind din ce în ce mai stabilă și bogată în funcții.

Acum, odată cu sosirea noii One UI 8, asistăm la o evoluție fundamentală a acestei platforme, o schimbare care nu afectează doar aspectul estetic, ci atinge însăși esența funcționării sale. Cea mai importantă caracteristică nouă este că Samsung DeX se bazează acum pe modul desktop nativ introdus de Google odată cu Android 16.

În timpul celei mai recente ediții Google I/O, s-a anunțat că Android va integra în sfârșit un mod desktop real. O recunoaștere importantă pentru compania coreeană, care își vede intuiția devenind un standard al sistemului de operare. Prima implementare a acestei sinergii debutează pe noile Galaxy Z Fold 7 și Flip 7.

Una dintre cele mai evidente este noua continuitate dintre smartphone și desktop: bara de activități de pe DeX oglindește cu fidelitate aplicațiile andocate pe ecranul de pornire al telefonului, creând o legătură mai puternică între cele două medii.

Printre alte modificări funcționale, ies în evidență aplicațiile, care acum se derulează pe verticală, o îmbunătățire mică, dar apreciabilă, a ușurinței în utilizare. Gestionarea setărilor DeX de pe Samsung Z Flip 7 s-a schimbat și ea: fila DeX a dispărut, făcând loc unui meniu mai general numit Connected Display.