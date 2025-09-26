Abel’s Wine Bar – mica vinotecă a Bucureștiului vechi care încântă turiști și localnici

Numele Abel’s Wine Bar apare în recomandările turistice. foto; abels wine bar

Sunt locuri în București unde timpul curge altfel – mai blând, mai aromat, mai autentic. Abel’s Wine Bar este unul dintre acestea. Este un colț de România care se gustă pe îndelete, un wine bar, unde vinul are suflet.

Deschis încă din 2013, wine bar-ul oferă comunității și turiștilor un mix de rafinament, ospitalitate și pasiune pentru vinurile românești. E unul dintre acele spații rare în care o degustare de vin devine o întoarcere la esență: oameni, povești, terroir.

Dincolo de pereții din cărămidă veche, Abel’s găzduiește o istorie care s-a scris în mai multe capitole de management, fiecare adăugând câte ceva la personalitatea Abel’s Wine Bar. De la fondatori entuziaști până la echipe care au dorit să îmbine relaxarea cu educația enologică, barul și-a consolidat reputația de loc cool, dar nu pretențios.

Astăzi, wine bar-ul trăiește o etapă matură și vizionară, în care totul gravitează în jurul vinului românesc de calitate și al dorinței de a-l face cunoscut în lume – un pahar pe rând. Numele Abel’s Wine Bar apare în recomandările turistice și în recenziile internauților ca unul dintre cele mai reușite wine baruri din București. Poziționat în Centrul Vechi, pe Strada Nicolae Tonitza nr.10, acest spațiu cochet este descris constant ca un mic loc de poveste în care vinul, cultura și ospitalitatea se întâlnesc relaxat și elegant.

Mai mult decât un wine bar – o experiență

Ce găsești la Abel’s nu e o listă de etichete, ci o hartă a României viticole. Crame mici, soiuri autohtone și povești spuse cu sinceritate. Fiecare pahar are o origine, un deal, o familie care a muncit cu mâinile în pământul viu al podgoriei. De la Feteasca Neagră din Dealu Mare la Negru de Drăgășani, de la Aligoté la Tămâioasă Românească, vinurile sunt atent selecționate și prezentate cu pasiune.

Se pune accent major pe educație relaxată – prin degustări de vin ghidate , pairing-uri cu brânzeturi și mezeluri, sesiuni dedicate turiștilor străini sau curioșilor români care vor să afle mai multe despre soiuri și regiuni.

Momentele petrecute la Abel’s Wine Bar se transformă în amintiri

Unul dintre cele mai smart moduri de a descoperi Abel’s este prin voucherele de degustare disponibile pentru consultare pe abelswinebar.ro sau prin intermediul platformelor care le oferă. Sunt ideale pentru a oferi o experiență prietenilor, colegilor, partenerilor sau oricui iubește vinul și vrea să exploreze mai mult decât gustul – și anume, cultura din spatele lui.

Fiecare experiență include o selecție de 5 sau 8 vinuri, explicații detaliate oferite de un staff prietenos și acel ceva greu de descris: atmosfera.

Ce noutăți sunt la Abel’s Wine Bar în ultima vreme?

Selecția de vinuri s-a rafinat, echipa pune focus pe crame independente, vinuri eco, batch-uri limitate. Abel’s s-a deschis și către alte gusturi: a adăugat trabucuri alese, a îmbunătățit selecția de distilate românești și internaționale, de beri artizanale locale și sucuri artizanale și naturale pentru cei care nu beau alcool.

Străinii includ tot mai des Abel’s în tururile lor prin București, iar sesiunile de degustare de vin ghidată zilnice sunt disponibile în intervale orare prestabilite pentru a garanta calitatea experienței atât clienților obișnuiți cât și turiștilor care gusta România prin vin. Nu mai e doar un wine bar. Este un hub pentru iubitorii de vin, un centru cultural în miniatură și un punct de întâlnire pentru oameni care cred în valorile locale. Aici se vorbește română, engleză, franceză, spaniolă, italiană – dar limba vinului rămâne aceeași: pasiune.

Abel’s azi: o comunitate care crește. Te invităm să-l descoperi!

Dacă n-ai mai fost de ceva vreme pe Strada Nicolae Tonitza nr. 10, fă-ți un cadou. Vino cu prietenii, cu familia sau pur și simplu vino singur – locul ăsta te primește oricum. Pentru că Abel’s nu e despre cantitate, ci despre calitate. Nu e despre branding, ci despre vinul care spune povestea României în cel mai elegant mod posibil: autentic și viu.

Abel’s Wine Bar e pentru cei care doresc mai mult decât o seară de party, e pentru cei interesați de povestea din spatele vinului. Fie că vrei o experiență relaxantă, o degustare culturală sau să recomanzi Bucureștiul altcuiva, Abel’s e locul ales de turiști și localnici cu gust pentru autenticitate.

Sursa imagine: abelswinebar.ro