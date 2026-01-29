Analiză Radar Local – De ce România pierde de 7 ori mai multe vieți în trafic decât Suedia

Trafic intens pe o autostradă. Wikimedia/Yoichi Okamoto

În România, crucile de pe marginea șoselelor au ajuns un peisaj banal. Dar comparația rece cu Europa arată cât de grav e: în timp ce Suedia raportează o rată mult mai mică a deceselor rutiere, România rămâne constant în coada clasamentului — departe de ideea că „accidentul” e doar ghinion sau „șofer neatent”.

Radar Local a făcut o analiză a celui mai performat sistem de prevenire a accidentelor, Vision Zero și a găsit explicația clară (și incomodă) a diferenței: de ce nu avem nevoie de un slogan nou sau de o campanie, ci de un sistem construit pe reguli simple (viteze adaptate riscului, infrastructură care „iartă” greșeala umană, separare de sens, intersecții regândite, date care mută investițiile exact unde se moare). Pe scurt: nu oamenii devin perfecți peste noapte — ci drumul devine mai puțin mortal.

Analiza integrală aici - https://radarlocal.ro/zero-viziunenu-vision-zero-de-ce-se-moare-de-sapte-ori-mai-mult-decat-in-suedia-pe-sosele-din-romania/