AQUA Carpatica și Sah in Scoala – hidratăm și creștem performanța în sportul minții

Scopul principal al proiectului "Șah în Școală" este de a stimula dezvoltarea cognitivă a elevilor. FOTO: Aqua Carpatica

Inițiativa ,,Șah în Școală" este un proiect național care urmărește integrarea șahului în programa școlară din România, oferind elevilor oportunitatea de a învăța și practica acest joc al minții. AQUA Carpatica a avut onoarea de a susține acest demers ambițios mai bine de un deceniu ca partener principal și de hidratare, o colaborare care reflectă perfect valorile noastre și angajamentul nostru față de educarea noilor generații și încurajarea performanței în acest sport nobil al minții.

Scopul principal al proiectului "Șah în Școală" este de a stimula dezvoltarea cognitivă a elevilor, îmbunătățindu-le gândirea strategică, capacitatea de analiză, memoria și concentrarea, calități ce sunt cruciale în dezvoltarea oricărui copil și tânăr. Precum o apă minerală calitativă își aduce aportul de beneficii organismului pentru refacere și susținere, asemenea, exersarea acestui sport antrenează mintea și creativitatea pentru a deveni mai agile și mai strategice.

Ca linii de activitate, ,,Șah în Școală" organizează evenimente educaționale și competiții pentru elevi și profesori, incluzând turnee școlare, sesiuni de formare pentru profesori și ateliere pentru copii. AQUA Carpatica și-a asumat misiunea de a promova formarea noilor generații, cât și încurajarea sportului sub toate formele sale. Astfel, am fost alături de ,,Șah în Școală’’ de-a lungul timpului, fiind martori și parteneri ascensiunii sale. Am asistat, de exemplu, pe parcursul anului 2023, la acoperirea a 36 de judete din întreaga țară prin evenimentele și activitățile întreprinse. În prezent, 50 de dascăli din toate colțurile țării s-au înscris în programul de perfecționare în Metodica Predării Șahului, descoperind strategii creative pentru dezvoltarea șahului în mediul școlar.

Unul dintre evenimentele recente notabile ale acestui program național a fost punctat pe 15 martie în acest an, în cadrul Camerei Deputaților - primul concurs de șah organizat de ,,Șah în Școală’’ în incinta Parlamentului. Prin acesta s-a marcat un moment istoric în centrul deciziilor legislative. Competiția, structurată în 6 runde, a adus față în față elevi pasionați de șah, demonstrând impactul pozitiv al acestui sport al minții asupra gândirii strategice, a capacității de analiză și a dezvoltării personale.

Rămânem dedicați inițiativei temerare a ,,Șah în Școală’’, susținând prin hidratare atât voluntarii și profesorii care fac acest demers posibil, cât și sufletul întregii acțiuni și anume tinerii și copiii.