Aurul tau valoreaza mai mult la TEZAUR

2 minute de citit Publicat la 13:01 16 Oct 2026 Modificat la 13:01 16 Oct 2026

Campania include un comision de amanet începând de la 0,11% pe zi, iar clienții pot solicita evaluarea bijuteriilor în rețeaua de peste 50 de agenții TEZAUR, în condițiile stabilite de companie. Sursa foto: tezaur

Bucuresti, 15 octombrie 2026 – TEZAUR, unul dintre brandurile consacrate pe piata serviciilor de amanet din Romania, a anuntat lansarea campaniei „TEZAUR SPARGE PIATA”, prin care ofera noi preturi pentru aurul amanetat:

Aur 14K – 400 lei/gram

Aur 18K – 510 lei/gram

Aur 22K – 620 lei/gram

Campania este completata de un comision de amanet incepand de la 0,11% pe zi, oferind clientilor o solutie de finantare accesibila.

Prin noua campanie, TEZAUR pune in valoare aurul detinut de clienti, oferind preturi atractive in functie de puritatea acestuia.

Astfel, persoanele care detin bijuterii sau alte obiecte din aur pot beneficia de o evaluare profesionala si pot obtine bani in baza unui contract de amanet.

Mai multe informatii despre serviciul de amanet aur⁠ si conditiile de acordare sunt disponibile pe site-ul oficial TEZAUR.

Serviciul de amanet poate reprezenta o alternativa pentru persoanele care au nevoie de lichiditati pe termen scurt, fie pentru valorificarea unor oportunitati, fie pentru realizarea unor planuri personale sau profesionale.

Unul dintre principalele avantaje ale amanetului este posibilitatea de a obtine bani folosind aurul drept garantie, fara vanzarea definitiva a acestuia. La indeplinirea obligatiilor contractuale, clientul isi poate recupera bunurile amanetate.

Prin campania „TEZAUR SPARGE PIATA”, compania isi continua demersurile de a prezenta amanetul ca pe un serviciu financiar util, transparent si adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor.

Aurul nu reprezinta doar un obiect de valoare sentimentala sau un accesoriu, ci si o resursa financiara care poate fi valorificata temporar, atunci cand situatia o impune.

Prin evaluarea profesionala, comunicarea clara a conditiilor si dezvoltarea continua a serviciilor, TEZAUR isi propune sa construiasca o relatie bazata pe incredere si sa demonstreze ca amanetul poate fi o optiune financiara responsabila, atunci cand este utilizat in cunostinta de cauza.

Unde poti beneficia de noile preturi TEZAUR?

Clientii sunt asteptati in reteaua de peste 50 de agentii TEZAUR, unde pot solicita evaluarea obiectelor din aur si pot afla conditiile aplicabile contractelor de amanet.

Pentru identificarea celei mai apropiate locatii, clientii pot consulta reteaua de agentii TEZAUR⁠.

Despre TEZAUR

Cu peste 16 ani de experienta pe piata din Romania, TEZAUR ofera servicii de amanet aur, schimb valutar si comercializare de bijuterii din aur si cu diamante.

Compania continua sa investeasca in dezvoltarea retelei de agentii si in digitalizarea serviciilor, inclusiv prin Amanet de Acasa, pentru a facilita accesul clientilor la solutii financiare moderne si accesibile.

Descopera campania „TEZAUR SPARGE PIATA” si afla cat valoreaza aurul tau pe tezaur.com⁠ sau in agentiile TEZAUR.

Preturile prezentate sunt aferente campaniei si se aplica in conditiile stabilite de TEZAUR. Valoarea finala acordata depinde de evaluarea bunurilor, iar comisionul aplicabil este stabilit conform conditiilor contractuale.